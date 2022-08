GFI Software: Rostoucí počet IT firem zvažuje certifikaci ISO 27001

Společnost GFI Software uvádí, že stále více poskytovatelů IT řešení a služeb zvažuje certifikaci podle standardu pro správu informační bezpečnosti ISO 27001. Z dotazování mezi svými lokálními partnery GFI zjistilo, že v ČR a SR je podpora ISO 27001 zatím nižší než je průměr v celém regionu EMEA.

V celém regionu EMEA má ISO 27001 implementováno 11 % respondentů, 12 % to plánuje 23 % zvažuje, zatímco v ČR a SR má nasazeno zatím jen 8 % respondentů, nasazení plánuje 6 % a dalších 22 % to zvažuje. V sousední oblasti DACH má nasazeno 5 % respondentů, avšak dalších 27 % to má v plánu a 19 % zvažuje.

Standard ISO 27001 definuje, jak by podniky měly řídit rizika spojená s hrozbami informační bezpečnosti, a to na úrovni procesů lidí a technologií. Důvodem jeho vzniku byly obavy z rostoucího počtu incidentů typu krádeží dat, zcizení identity, zašifrování dat, kybernetických útoků a dalších.

„Certifikace dle ISO 27001 přináší celou řadu zajímavých výhod včetně zvýšené úrovně IT bezpečnosti, vyšší reputace u obchodních partnerů či splnění požadavků v rámci výběrových řízení,“ uvádí Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software.

„A právě zvýšené nároky zákazníků a partnerů v reakci na nedávné supply chain útoky jsou pravděpodobně jednou z důležitých motivací, proč IT poskytovatelé zvýšili svůj zájem o certifikaci,“ dodává.

Zdroj: GFI Software