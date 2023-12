GLS během Black Friday zaznamenalo 91% nárůst objemu zásilek

Společnost GLS v souvislosti se slevovou akcí Black Friday zaznamenala téměř dvojnásobek odbavených zásilek (91 %) ve srovnání se začátkem listopadu. Sezónní nárůst podle přepravce letos začal oproti loňsku již dříve, a to 22% růstem na začátku měsíce.

Stále populárnější variantou se stává doručování do výdejních míst, případně balíkomatů. Během akce Black Friday se počet zásilek přímo adresovaných na výdejní místa GLS Parcel Shop či GLS Parcel Box více než zdvojnásobil.

„Růst nákupů na internetu zvyšuje i zájem o balíkovou přepravu GLS, která se oproti předcovidové době znásobila, a co nás velice těší, je úspěch českých e-shopů v zahraničí, kde je nárůst oproti roku 2019 čtyřnásobný,“ uvádí Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

Dárky z e-shopů přepravní společnost doporučuje objednávat nejpozději 18. 12. GLS dle svých slov garantuje doručení do Štědrého dne v případě převzetí do přepravy do středy 20. 12. 2023.

Zdroj: GLS