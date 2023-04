GLS: Kartou na internetu platí každý týden třikrát více Čechů než před pěti lety

Společnost GLS uvádí, že za posledních pět let trojnásobně vzrostlo množství lidí, kteří každý týden nakupují na internetu a platí kartou. Ještě před pěti lety platilo kartou při internetových nákupech každý týden pouze 14 % lidí. V letošním roce je to již více než třetina (38 %).

Platba kartou nebo pomocí služby Apple či Google Pay patří k nejoblíbenějším metodám vůbec. Podle průzkumu ji využívá již více než polovina Čechů (56 %). Toto číslo ale dle údajů GLS poslední dva roky stagnuje. Také dobírka si i přes účtovaný poplatek drží stabilní oblibu u pětiny populace.

Polovina populace platí v e-shopech kartou

GLS dále informuje, že mezi roky 2016 až 2022 kontinuálně stoupal počet lidí, kteří platí v e-shopech kartou nebo pomocí Apple/Google Pay či PayPal. Letos se ale růst zastavil a dosahuje stejné hodnoty jako v roce 2022.

„Kartou online platí při objednávání zboží z e-shopů každý druhý Čech. Před osmi lety to byl jen každý čtvrtý. Těší nás, že výrazně přibylo seniorů, kteří platí kartou online, či využívají Apple, Google Pay nebo PayPal. Online platí až 41 % z nich,“ říká ředitel GLS Česká republika Pavel Včela.

Platba kartou tedy není doménou pouze mladších generací. U nejstarší skupiny dotázaných je tato platební metoda nejčastěji využívanou při nákupech v e-shopu. Druhým nejčastějším způsobem je u seniorů platba bankovním převodem (18 %). Apple a Google Pay jsou ale stále nejoblíbenější mezi nejmladší skupinou (18–25 let). Tuto metodu využívá 30 % z nich.

Dobírku využívá každý pátý Čech

Dobírka si v posledních pěti letech podle GLS drží stabilní oblibu. Pokud by některé e-shopy dobírku nenabízely, překáželo by to až třetině Čechů. Každý desátý (13 %) by z takového e-shopu již neobjednával, u starších lidí by to byl dokonce každý pátý.

„Pro mnoho starších lidí dobírka stále znamená jednodušší, a hlavně bezpečnější způsob platby. Využívá ji více než čtvrtina lidí nad 54 let,“ vysvětluje Včela.

Zdroj: GLS