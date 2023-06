GLS reaguje na expanzi českých e-shopů, zrychluje doručení do Rumunska

Společnost GLS na základě svých interních dat uvádí, že narostl počet klientů, kteří pravidelně doručují zásilky do Rumunska, meziročně o 55 %. Přepravce v návaznosti na to nově zavedl přímou linku mezi Jihlavou a Sibiu a zrychlil doručení do Rumunska o jeden den.

„V poslední době pozorujeme extrémní zájem českých e-shopů o expanzi do východní Evropy, mimo Slovenska a Maďarska zejména na rumunský trh. Ve všech těchto zemích GLS provozuje neustále rostoucí síť výdejních míst a balíkomatů,“ komentuje Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika.

GLS dodává, že díky přímé lince do Rumunska tak bude balíky převzaté do přepravy v ČR například v pondělí kurýr doručovat na adresu nebo do výdejního místa v Rumunsku již ve středu. V Rumunsku rychle roste i síť výdejních míst GLS. Do konce letošního roku zde bude k využití na 3 000 výdejních míst a 2 300 výdejních boxů.

Zdroj: GLS