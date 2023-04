Grafton: Na Slovensko se blíží globální vlna propouštění v IT

Společnost Grafton upozorňuje, že vlna propouštění v technologickém sektoru dorazila i na Slovensko. Českým firmám tato situace podle odborníků dává příležitost oslovit nové uchazeče a nabídnout jim své volné pozice. Těch je na českém trhu bezmála 30 000.

Podle studie společnosti Challenger, Gray & Christmas propustily jen za první dva měsíce letošního roku IT firmy v USA nejvíce lidí od roku 2009. O místo přišlo více než 180 000 pracovníků, což je nárůst o 427 % v porovnání s 34 tisící propuštěnými zaměstnanci ve stejném období roku 2022.

Propouštění se týká technologických gigantů jako Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Cisco, Google, Spotify, PayPal Holdings či IBM. Jde o reakci na útlum poptávky, ke kterému došlo po prudkém růstu a boomu digitalizace v době pandemie. Propouštění se pomalu začíná objevovat i na Slovensku.

„Jako první jsou obvykle propuštěni dodavatelé a freelanceři, tedy lidé pracující na volné noze. Pokud bude tlak na propouštění výraznější, odejde menší část stálých pracovníků a jejich práce bude přerozdělena mezi jejich kolegy, případně i méně zkušené, ale levnější pracovníky,“ předpovídá Martin Malo z Graftonu.

Nábory v ČR jedou

Gratfon uvádí, že v České republice naproti tomu již několik let probíhá boom technologických a digitálních oborů. Stojí za tím růst tuzemských IT firem i rozmach vývojových center světových značek.

Dle dat oborové asociace ABSL se počet vývojářů a softwarových inženýrů pracujících v těchto firmách za posledních pět let dokonce více než zdvojnásobil. Na trhu i přesto stále chybí až 30 000 IT specialistů.

A tak zatímco na západních trzích technologické firmy zpomalují své náborové aktivity anebo dokonce začínají s propouštěním, český trh po krátkém pozastavení náborů na konci roku 2022 podle Graftonu opět čile nabírá, a to i kvalifikované uchazeče ze zahraničí.

V současnosti se jejich pozornost obrací na Slovensko. „Toto propouštění je pro český trh dobrou zprávou, některé pozice nedokázaly firmy dlouhodobě obsadit a nyní s růstem počtu uchazečů budou schopné své projekty dále rozvíjet,“ komentuje Malo.

Vítaná je i práce na dálku

Na trhu je přitom podle analytiků největší hlad po seniorních rolích v oblasti developmentu, velký nedostatek však hlásí i v případě specialistů na bezpečnost a Java developerů. Rostoucí poptávka po IT specialistech je patrná i v oboru podnikových služeb, kde IT představuje jednu z nejrychleji rostoucích oblastí.

Uplatnění zde dle Graftonu najdou experti celé řady specializací, od IT bezpečnosti a výzkumu a vývoje, přes správu infrastruktury a IT podporu, až po vývoj softwarových či mobilních aplikací.

Slovenským expertům, kteří se rozhodnou přijmout pracovní nabídku z Čech, přitom hraje do karet i to, že došlo k rozmachu práce na dálku. „Celá řada zaměstnavatelů v IT nabízí i pozice ve full remote režimu, a tak není pro slovenské ajťáky problém pracovat z domova pro firmy se sídlem například v Praze, Brně či Ostravě,“ říká na závěr Malo.

Zdroj: Grafton