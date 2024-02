BenQ uvádí herní projektory série X s nebývalými detaily

Výrobce: BenQ

BenQ Servis: Asupport

Asupport Distributoři ČR: 100Mega Distribution, AGEM.CZ, AT Computers, eD system, SWS

100Mega Distribution, AGEM.CZ, AT Computers, eD system, SWS Distributoři SR: 100Mega Slovakia, AGEM COMPUTERS SK, AT Computers SK, eD system, SWS Distribution

Oba nové projektory Benq X3100i a X500i (na úvodním obrázku) navazují na úspěšný model X3000i a integrují zcela nový engine zdokonalující reprodukci detailů. Díky použitým technologiím HDR-PRO, CinematicColor a CinematicSound přinášejí zájemcům výrazně kvalitnější zážitek, než bylo doposud možné.





Benq X3100i

Projektory jsou navrženy v duchu futuristického stylu a pro maximálně flexibilní umístění, resp. instalaci do vhodné projekční vzdálenosti včetně možnosti digitálního přiblížení a oddálení obrazu, korekce lichoběžníkového zkreslení a v případě modelu X3100i i vertikálního posunu obrazu.

Vysokého zobrazovacího výkonu je dosaženo díky 4K rozlišení s celkovým počtem 8,3 milionu pixelů, technologii HDR-PRO využívající SSI Dynamic Black a HDR tone mapping pro dosažení kontrastu a realistických stínů, a technologii CinematicColor poskytující vysoký jas a hloubku barev v širokém barevném gamutu až do rozsahu 100 % DCI-P3.

Vyladěný zvuk v rámci technologie CinematicSound využívá symetrické umístění reproduktorů treVolo a speciální obvody pro zpracování signálu, které vytvářejí 3D prostorový efekt včetně kvalitní reprodukce bohatých plných nízkých i středních frekvencí.

Vizuální i zvukové efekty jsou přenášeny s minimálním zpožděním pouhých 4,16 ms, což umožňuje okamžité reakce hráčů. Model X3100i podporuje 4,2 ms při 240 Hz, 8,22 ms při 120 Hz a rozlišení 1080p, respektive 16,9 ms při 60 Hz a rozlišení 4K nebo 2K. Minimalizaci doby odezvy lze podpořit i vypnutím různých nastavení, např. lichoběžníkového zkreslení, overscanu a dalších.

K dispozici jsou také herní režimy přizpůsobující nastavení projektoru různým žánrům her, ať už to jsou sportovní, střílečky nebo závodní. Projektory nabízí režim Auto Game Mode pro automatickou detekci her a následnou optimalizaci odezvy a audiovizuálního nastavení pro každou konzoli. Funkce SettingXChange umožňuje snadné přepínání přednastavených barevných režimů za chodu.

Oba nové projektory z řady X jsou vybaveny operačním systémem Android TV s oficiální certifikací od Googlu a vestavěnou aplikací Netflix, které společně přináší další aplikace, filmy, seriály, sport či široké spektrum her. Podpora eARC a S-PDIF umožňuje přenos originálního zvuku v plné kvalitě do externího zvukového systému.

Ceny a dostupnost

BenQ X3100i je k dispozici za doporučenou koncovou cenu 57 990 Kč v České republice a 2 390 € na Slovensku. BenQ X500i za 38 990 Kč / 1 605 €.

Zdroj: Benq