Hozda, Winkelhöfer a Nitra posilují tým Ingram Micro pro značku Juniper Networks

Společnost Ingram Micro Czech Republic v říjnu 2023 oznámila nové partnerství se značkou Juniper Networks. Nyní představuje nový tým, který se bude podílet na představování a implementaci technologií Juniperu na českém a slovenském trhu.





Miroslav Hozda, na pozici business development manager, přináší do týmu své zkušenosti v oblasti síťových řešení a strategického partnerství. Jeho schopnost efektivně řídit a rozvíjet partnerské vztahy, poskytovat komplexní podporu v oblasti obchodu, z něj podle Ingramu činí klíčovou postavu pro strategický růst a expanzi značky Juniper Networks na trhu síťových technologií.

Petr Winkelhöfer, jako product manager advanced solutions, působí v Ingram Micro již několik let a přináší tak do týmu své osobní know – how pro usnadnění spolupráce mezi jednotlivými odděleními Ingramu. Petr se orientuje zejména na potřeby zákazníků s maximálním důrazem na jejich spokojenost.

Jan Nitra zastává pozici presales engineer, jedná se o zkušeného profesionála s bohatou pracovní historií v oblasti IT. Jeho odbornost a schopnost analyzovat potřeby zákazníků, navrhovat individuální řešení a poskytovat technické rady a konzultace jsou podle Ingramu důležité pro úspěšné nasazení a podporu síťových technologií Juniper Networks.

Zdroj: Ingram Micro