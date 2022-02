HP uvádí na trh univerzální domácí tiskárnu Envy Inspire

Výrobce: HP

Společnost HP představila všestrannou tiskárnu Envy Inspire, jež podporuje tiskový systém HP+ a funkce HP pro tisk fotografií. Ty zahrnují oboustranný tisk, automatické přidávání informací o datu a místu či šablony pro upomínkové předměty.

Výrobce uvádí, že k tiskárně se lze připojit pomocí aplikace HP Smart. Pomoci ní je rovněž možné odesílat a ukládat soubory a tisknout z domova nebo prakticky odkudkoli, a to z libovolného zařízení.

Aplikace HP Smart dále nabízí pokročilé možnosti skenování knih či několika účtenek najednou a umožňuje naskenované soubory uložit s možností dalších úprav i vyhledávání.

HP upřesňuje, že tiskárna Envy Inspire obdržela certifikaci Works With Chromebook, která pomáhá rodinám tisknout věci potřebné do školy i do práce.

Dostupnost a cena

Tiskárny HP Envy Inspire 7220e a 7221e budou v České republice v prodeji od února za ceny od 3 599 Kč ,

a budou v České republice v prodeji od února za ceny , tiskárny HP Envy Inspire 7920e a 7921e budou k dispozici rovněž od února za ceny od 4 399 Kč.

