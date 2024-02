HP uvádí tenké klienty HP Elite t755 Thin Client a HP tz655 Trusted Zero Client

Výrobce: HP

HP Elite t755 poskytuje o 77 % vyšší výkon procesoru, počítače HP tz655 jsou díky technologii Zero Trust ideální pro uživatele pracující s citlivými daty. HP tak nabízí spolehlivá a dostupná řešení, jež zajišťují maximální ochranu dat i potřebný výkon pro práci v rychle se vyvíjejícím digitálním světě.





Tencí klienti od HP jsou vybavení řadou bezpečnostních funkcí, jako je technologie pro detekci fyzického narušení. Nepřetržité sledování bezpečnostních rizik zajišťuje nástroj HP Anyware Trust Center, HP ThinPro a nástroj HP Write Manager zase brání neoprávněným změnám v kritických koncových bodech. AMD Memory Guard pak poskytuje ochranu před útoky typu cold-boot díky úplnému šifrování paměti.

HP Elite t755 Thin Client přináší vyšší výkon procesoru díky 45wattovému procesoru AMD Ryzen Embedded V2546. Uživatelům umožňuje pracovat efektivně a pohodlně s podporou až šesti 4K displejů, nabízí konfigurovatelnou flexibilitu portů, přitom má nízkou spotřebu energie – zařízení spotřebuje méně než 200 wattů.

HP tz655 Trusted Zero Client vyhovuje nejvyšším nárokům na zabezpečení koncových bodů, a to díky technologii Zero Trust. Tento tenký klient umožňuje správcům IT vzdálené nasazování, aktualizace a správu tisíců tenkých klientů HP – jednoduše a odkudkoli , prostřednictvím jediné konzole s nástrojem HP Device Manager. HP tz655 poskytuje vysoký výkon pro náročné aplikace s vylepšenou kvalitou obrazu v reálném čase díky technologii PCoIP Ultra.

Ceny a dostupnost

Tenký klient HP Elite t755 je dostupný na www.hp.com/go/thin za cenu od 11 900 Kč. Očekává se, že HP tz655 Trusted Zero Client bude celosvětově dostupný v březnu 2024 na adrese www.hp.com/go/thin. Ceny budou oznámeny před uvedením na trh.

Zdroj: HP