HP vylepšuje program Amplify, chce zjednodušit cestu k růstu

Společnost HP na konferenci s názvem Amplify Partner informovala o řadě vylepšeních partnerského programu, jejichž cílem je zrychlit a zjednodušit postupy, podpořit růst a spolupráci.

Zásadní změnou je, že 1. 11. 2023 (fiskální rok 2024) budou všechny produkty, řešení a distribuce společnosti HP napříč portfoliem integrovány do programu HP Amplify, jenž se stane jednotnou globální platformou, sloužící jako základna pro zapojování partnerů.

Společnost HP také představila dva nové prvky HP Amplify, program výhod a kompenzací More for More a společný proces generování poptávky Fast Lane. Oba budou do programu začleněny začátku listopadu.

Vylepšení More for More, jehož cílem je zvýšit prodeje napříč celým portfoliem HP a poskytnout kvalitnější a komplexnější zákaznickou zkušenost, využije multiplikátor sazeb, na jehož základě budou zvyšovány odměny pro kvalifikované partnery.

Nový společný proces generování poptávky Fast Lane zase zjednoduší proplácení prostředků na rozvoj marketingu prostřednictvím automatizovaného procesu vyřizování oprávněných požadavků a plateb. Ten dle HP výrazně zkrátí dobu vyřízení a celkově zvýší kvalitu spolupráce se způsobilými partnery.

Zdroj: HP