Huawei v roce 2021 razantně zvýšilo čistý zisk, tržby dosáhly 100 miliard dolarů

Společnost Huawei zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2021, z níž vyplývá, že výrobce v uplynulých dvanácti měsících dokázal udržet stabilní hospodářské výsledky a výrazně navýšit své investice do výzkumu a vývoje.

Tržby v loňském roce dosáhly 636,8 miliardy čínských jüanů (99,9 miliardy amerických dolarů) a čistý zisk dosáhl 113,7 miliardy jüanů (17,8 miliardy dolarů). To podle Huawei představuje meziroční nárůst o 75,9 %.

Díky zvýšené ziskovosti klíčových oblastí podnikání Huawei se peněžní toky z provozních činností společnosti v roce 2021 výrazně zvýšily na 59,7 miliardy jüanů (9,4 miliardy dolarů).

„Navzdory poklesu tržeb v roce 2021 se zvyšuje naše schopnost vytvářet zisk a generovat peněžní toky, jsme tak schopni lépe se vypořádat s nejistotou,“ uvedla Meng Wan-čouová, finanční ředitelka Huawei.

Stabilní zájem o nositelnou elektroniku

Tržby divize poskytující zařízení a řešení pro operátory dosáhly v roce 2021 281,5 miliardy jüanů (44,2 miliardy dolarů). Růst zaznamenala také divize enterprise společnosti Huawei, která v uplynulém roce vykázala tržby ve výši 102,4 miliardy jüanů (16,1 miliardy dolarů).

Tržby divize spotřební elektroniky činily 243,4 miliardy jüanů (38,2 miliardy dolarů), přičemž výrobce těší stabilně rostoucí prodeje nositelné elektroniky, chytrých displejů, sluchátek s technologií True Wireless a HMS (Huawei Mobile Services).

Investice do oblasti výzkumu a vývoj dosáhly v roce 2021 142,7 miliardy jüanů (22,38 miliardy dolarů), což tvoří 22,4 % celkových příjmů společnosti Huawei. Za posledních 10 let přesáhly výdaje do této oblasti 845 miliardy jüanů (132,5 miliardy dolarů).

Společnost uvedla, že své investice do výzkumu a vývoje plánuje zvyšovat i v budoucnu. „Huawei se i nadále bude zaměřovat na oblasti digitalizace, inteligentní transformace a nízkouhlíkové ekonomiky,“ upřesnil šéf Huawei Kuo Pching.

Zdroj: Huawei