IBM masivně automatizuje, 30 % administrativních pracovníků nahradí AI

Arvind Krishna, generální ředitel společnosti IBM, v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že v příštích pěti letech plánuje 7 800 pracovních míst ve firmě nahradit umělou inteligencí.IBM se totiž ve velkém zaměřuje na oblasti, kde může AI využít.

Krishna vysvětlil, že se změny týkají zejména pozic, které nejsou zákaznicky zaměřené. Jedná se tedy o back office funkce jako jsou HR a další. Takových zaměstnanců je v IBM zhruba 26 000, podle Krishny by přibližně 30 % z nich mohlo do pěti let nahradit AI.

Šéf IBM konkrétně nastínil, že se automatizace dotkne zejména těch pozic, které vykonávají rutinní činnost. Jako příklad úkolů, které budou v blízké budoucnosti plně automatizovány, uvedl ověřování zaměstnanců nebo jejich přesun z jednoho oddělení do druhého.

Naopak jiné úkoly, jako je měření produktivity, podle něj zůstanou relevantní i v příští dekádě. Analytici se shodují, že pozice, které budou pravděpodobně ovlivněny globálně, lidskou inteligenci vůbec nevyžadují.

Rutinní agendu převezme AI

Komentář ohledně využívání umělé inteligence zazněl jen několik měsíců poté, co IBM oznámilo, že zruší 3 900 pracovních míst, tedy 1,5 % svojí zaměstnanecké základy. Analytici se však domnívají, že na to, aby rutinní úkoly nahradila umělá inteligence, je nejvyšší čas.

Podle zprávy Světového ekonomického fóra The Future of Jobs nahradí AI do roku 2025 celosvětově 85 milionů pracovních míst. Zpráva rovněž předpovídá, že AI může vytvořit 97 milionů nových pracovních pozic, upozorňuje však, že pracovní místa, která AI vytvoří, nebudou stejná jako ta, která zaniknou.

Kyndryl, jenž se nedávno od struktury IBM odštěpil, v březnu uvedl, že v rámci zefektivňování provozu plánuje „eliminovat“ malé procento globálních pozic. Po propouštění v Kyndrylu následovalo snižování počtu pracovních míst v další firmě vlastněné IBM, Red Hatu.

Jedná se tak o pokračování rozjetého trendu, kdy velké technologické společnosti snižují zaměstnanecké stavy. Reagují tak na propad příjmů, který přišel po odeznění pandemické horečky v oblasti IT, kdy firmy kvůli skokově zvýšené poptávce naopak masivně nabíraly nové pracovníky.

Zdroj: IDG News Service