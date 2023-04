IBM šlape do dotazovacích služeb, kupuje společnost Ahana

Společnost IBM uvedla, že za neupřesněnou částku získala společnost Ahana, která poskytuje PrestoDB na principu SaaS. PrestoDB je open source distribuovaný dotazovací engine SQL vytvořený ve společnosti Facebook (nyní Meta), který je přizpůsoben pro ad hoc analýzu dat všech velikostí.

IBM uvedlo, že akvizice společnosti Ahana je v souladu s jeho strategií investovat do projektů a nadací s otevřeným zdrojovým kódem. V roce 2018 společnost koupila společnost Red Hat, čímž upevnila svou strategii v oblasti open source.

„IBM je nyní významným přispěvatelem do open source komunit – pracuje napříč ekosystémem nativního cloudu, umělé inteligence, strojového učení, blockchainu a kvantových výpočtů,“ uvedli viceprezident IBM pro správu hybridních dat Vikram Murali a šéf Ahany Steven Mih.

„Jedním z příkladů je naše role zakládajícího člena nadace Cloud Native Computing Foundation (CNCF), která podpořila rozvoj systému Kubernetes. Naše zapojení do Presto Foundation vnímáme jako podobný vztah,“ dodali.

Konkurenční službu poskytuje i například AWS, jež provozuje bezserverovou dotazovací službu Amazon Athena pro analýzu dat uložených v úložišti Amazon S3 pomocí standardního jazyka SQL.

Akvizice společnosti Ahana podle IBM pomůže při vývoji nových funkcí dotazovacího stroje a zvýší jeho dosah na trhu. IBM aktuálně nabízí databáze jako Hyper Protect DBaaS, Cloud Databases for PostgreSQL, Cloud Databases for MySQL, Cloud Databases for MongoDB a databázi Db2 pro mainframy IBM Z.

Zdroj: IDG News Service