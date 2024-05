iBusiness Thein překročil v tržbách 100 milionů Kč, spouští online portál pro firemní zákazníky

Společnost iBusiness Thein, spadající do investiční skupiny Thein, po transformaci v loňském roce informuje, že její tržby dosáhly za první kvartál 2024 ve službách i prodaném zboží 100 milionů Kč. Na druhé čtvrtletí plánuje dvojnásobek.





iBusiness Thein se soustředí zejména na finanční segment a energetiku, operátory a v souvislosti s partnerstvím s Applem v rámci projektu Mac@Dev i vývojářské firmy.

„Náš tým disponuje unikátním know how kombinujícím znalost Apple infrastruktury s kybernetickou bezpečností. Zatímco Apple konzultantů nebo certifikovaných Apple Professional Services expertů už na českém trhu několik působí, bezpečnosti se v souvislosti s Macy v takovém rozsahu, jako my, nevěnoval dosud nikdo,“ popisuje Jana Studničková, CEO společnosti iBusiness Thein.

Společnost vyzdvihuje, že zatímco u velkých zákazníků se jedná o dlouhodobý proces a téměř vždy to znamená i absolvování výběrového řízení, jak na služby, tak hardware, primárně pro menší zákazníky spustil iBusiness začátkem května klientský portál. Registrovaní klienti tedy nyní mohou poptávat služby i zboží přímo.

Zajímavý může být podle zástupců iBusiness i pro velké zákazníky, protože umožňuje obsluhovat například zaměstnanecké programy, menší rychlé nákupy apod., ale i program Mac as choice, kdy si zaměstnanci mohou objednávat Mac místo Windows počítače.

Zdroj: iBusiness Thein