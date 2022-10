IDC: Dodávky skládacích telefonů v roce 2026 překonají 40 milionů

Společnost IDC ve své aktuálně prognóze uvádí, že globální dodávky skládacích telefonů by v letošním roce měly vyrůst na 13,5 milionu kusů. To by představovalo meziroční nárůst o 66,6 % oproti 8,1 milionu kusů dodaných v roce 2021.

Zájem o skládací telefony by navíc měl podle analytiků i nadále růst dvouciferným tempem. Do roku 2026 by dodávky měly stoupat v průměru o 38,7 % ročně a na konci prognózovaného období vyšplhat na 41,5 milionu kusů.

IDC informuje, že zdravý růst tohoto segmentu odstartovaly řady Flip a Fold společnosti Samsung. Očekává se, že aktualizované modely výrazně předčí své předchůdce a přitáhnout tak více pozornosti spotřebitelů.

„Úspěch těchto zařízení by měl být silným ukazatelem toho, jak se skládací chytré telefony budou vyvíjet a jak zaujmou spotřebitele v blízké budoucnosti,“ komentuje Anthony Scarsella z IDC. Achillovou patou skládacích telefonů je podle něj hlavně prodejní cena.

Skládací mainstream? Ještě ne

„S téměř 70% meziročním růstem, jenž u skládacích mobilů letos očekáváme, se nabízí otázka, zda se tato kategorie v dohledné době stane hlavním trendem,“ přidává se Nabila Popalová z IDC. „Bohužel, odpověď zní ne,“ dodává.

Analytička se domnívá, že mainstream budou i nadále ovládat telefony s cenovkou do 400 dolarů, kterou skládací zařízení překonávají více než dvojnásobně. Popalová navíc upozorňuje, že by se vendoři neměli uchylovat ke snižování prodejních cen na úkor kvality a uživatelské zkušenosti.

„Skládací zařízení by měla zůstat okrajovým a prémiovým segmentem. Místo toho by se prodejci měli zaměřit na zlepšování uživatelské zkušenosti, budování důvěry v kategorii a generování dlouhodobého růstu,“ říká Popalová.

Tabulka – Prognóza trhu chytrých telefonů 2022–2026

Typ konstrukce Dodávky 2022 Podíl 2022 Dodávky 2026 Podíl 2026 2021–2026 CAGR* skládací 13,5 1,1 % 41,5 2,8 % 38,7 % tradiční 1 351,7 98,9 % 1 417,3 92,2 % 1,0 % Celkem 1 359,8 100,0 % 1 458,8 100,0 % 1,4 %

* průměrný složený roční růst

Zdroj: IDC