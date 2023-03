IDC: Bídné Vánoce dovedly trh nositelné elektroniky k celoročnímu poklesu o 7,7 %

Společnost IDC uvádí, že globální dodávky nositelné elektroniky v posledním čtvrtletí 2022 oslabily o výrazných 18,9 % na 138,7 milionu kusů. I proto trh za celý uplynulý rok vykázal zhoršení o 7,7 %, což představuje historicky první celoroční pokles.

Nutno ovšem podotknout, že trh vedle náročných makroekonomických podmínek čelil i srovnávání s mimořádně silnými výsledky v roce 2021. Celoroční dodávky ve výši 492,1 milionu kusů tak byly navzdory poklesu výrazně nad úrovní z let 2019 a 2020.

IDC odhalilo, že v roce 2022 zaznamenaly pokles dodávek nositelné elektroniky všechny geografické regiony s výjimkou asijskopacifické oblasti (bez Japonska a Číny) a regionu MEA. Zde výrobci těží z nedostatečné nasycenosti trhů a dosud nižší inflaci.

„Vzhledem k obtížnému ekonomickému prostředí je pochopitelné, že došlo ke zpomalení spotřebitelské poptávky,“ říká Jitesh Ubrani z IDC s tím, vendoři mohou podpořit svoji poptávku tím, že zlepší dostupnost levnějších zařízení ve svých portfoliích.

„Nabídka odkupu zboží, lepší možnosti financování a předplatitelské služby jsou další tři faktory, které budou pro udržení ziskovosti a poskytování hodnoty spotřebitelům hrát klíčovou roli,“ doplňuje.

Chytré hodinky udržují tempo

Z hlediska jednotlivých kategorií analytická společnost informuje, že segment chytrých hodinek v průběhu roku 2022 posílil o 9,4 % a dosáhl rekordních dodávek ve výši 148,6 milionu kusů. Segmentu dominuje Apple následovaný výrobci Huawei a Samsung, prosazují se i indické značky Nexxbase a Fire-Boltt, jež se orientují na lokální trh.

Naopak sluchátka, největší kategorie trhu nositelné elektroniky, co do dodávek oslabila o bezmála 10 %. Viníkem je dle odborníků mimořádně silný rok 2021. Chytré náramky, ač třetí největší kategorie, kvůli konkurenci chytrých hodinek nadále ustupují do pozadí.

„V uplynulých dvou letech zaznamenal celosvětový trh nositelné elektroniky hvězdný růst. Pokles v roce 2022 je tak logickým vyústěním toho, co se stane, jakmile dojde k nasycení poptávky,“ shrnuje Ramon T. Llamas z IDC.

„Dobrou zprávou pro výrobce je, že uživatelé dříve nebo později svá zařízení vymění, což znovu nastartuje růst trhu. Právě z tohoto faktoru budou těžit společnosti s širokou nabídkou zařízení s různými funkcemi, cenou a propracovaným ekosystémem,“ upřesňuje.

Tabulka 1 – Vývoj trhu nositelné elektroniky v 4Q22 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 4Q22 Podíl 4Q22 Prodej 4Q21 Podíl 4Q21 Meziroč. změna 1. Apple 46,6 33,6 % 59,7 34,9 % –21,9 % 2. Samsung 11,0 7,9 % 13,6 8,0 % –19,1 % 3. Huawei 8,3 6,0 % 11,5 6,7 % –27,6 % 4. Xiaomi 7,7 5,5 % 14,6 8,6 % –47,5 % 5. Imagine Marketing 6,0 4,4 % 9,2 5,4 % –34,3 % ostatní 59,1 42,6 % 62,4 36,5 % –5,3 % Celkem 138,7 100,0 % 171,0 100,0 % -18,9 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Vývoj trhu nositelné elektroniky v 2022 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2022 Podíl 2022 Prodej 2021 Podíl 2021 Meziroč. změna 1. Apple 146,3 29,7 % 161,8 30,3 % –9,6 % 2. Samsung 43,1 8,8 % 48,2 9,0 % –10,7 % 3. Xiaomi 34,7 7,1 % 54,2 10,2 % –35,9 % 4. Huawei 33,3 6,8 % 42,7 8,0 % –21,9 % 5. Imagine Marketing 29,3 6,0 % 26,8 5,0 % 9,3 % ostatní 205,3 41,7 % 199,7 37,4 % 2,8 % Celkem 492,1 100,0 % 533,4 100,0 % -7,7 %

Zdroj: IDC

Graf – Trh nositelné elektroniky 4Q21–4Q22

Zdroj: IDC