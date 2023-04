IDC: Boom se zatím odkládá, dodávky headsetů pro AR/VR porostou pomaleji

Společnost IDC zveřejnila upravenou prognózu pro trh náhlavních souprav pro rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu, z níž vyplývá, že dodávky by v letošním roce měly vzrůst o 14,1 % na 10,1 milionu kusů.

Růst v roce 2023 by tak měl být o něco pomalejší, než se předpokládalo. Trh by ovšem měl nabírat na obrátkách a do roku 2027 by měl posilovat v průměru o 32,6 % ročně.

„Nástup headsetů z velké části zbrzdilo náročné makroekonomické klima, byť na všechny vendory nedopadá stejnou měrou,“ popisuje Jitesh Ubrani z IDC. „Dodávky pomůžou zvýšit zejména nový PSVR2 od Sony a vstup Applu do tohoto segmentu,“ dodává.

Růstovou dynamiku pak podle Ubraniho nakopnou nová zařízení od společností Meta a Pico, jež by měla být vypuštěna do prodeje na konci tohoto roku. Na poli AR se pak výrobci budou zejména snažit zvyšovat povědomí o náhlavních soupravách u spotřebitelů.

Spotřebitelé vs. podniky

Na headsetech pro VR se podle IDC letos podepíše jejich extrémní popularita v uplynulých dvou letech. I proto výsledky nebudou v meziročním srovnáním důvodem k velkému jásotu. O něco lépe si povedou náhlavní soupravy pro VR a brýle pro AR, a to zejména kvůli tomu, že v roce 2022 byly nedostatkovým zbožím.

„Trhu AR/VR dominoval spotřebitelský zájem o virtuální realitu, ale segment začíná postupně proměňovat rostoucí zájem spotřebitelů o rozšířenou realitu,“ vysvětluje Ramon T. Llamas z IDC.

Historicky podle něj v segmentu AR vedli komerční uživatelé s aplikacemi pro školení a služby v terénu. Ale s příchodem lehčích modelů, jasnějších displejů, ostrého zvuku a rostoucího seznamu titulů se kyvadlo prvních uživatelů vychýlilo opačným směrem.

„V kombinaci s rozšířenou oblibou her pro náhlavní soupravy VR bude spotřebitelské využití vést v obou segmentech, i když případy komerčního využití stabilně rostou,“ uzavírá Llamas.

IDC – Prognóza trhu headsetů pro AR/VR 2022–2026

Zdroj: IDC