IDC: Trh headsetů pro AR/VR oslabí, ale jen krátkodobě

Společnost IDC informuje, že pro zbytek roku 2022 a následující období snížila svůj výhled pro trh náhlavních souprav pro rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu. Dodávky by podle analytiků měly letos klesnout o 12,8 % na 9,7 milionu kusů.

Dobrou zprávou nicméně je, že trh by se měl vrátit k růstu už v příštím roce, kdy by dodávky měly v meziročním srovnání vyrůst hned o 31,5 %. Co víc, podobný růst by měl vydržet až do roku 2026, kdy se dodávky vyšplhají na 35,1 milionu kusů.

IDC v tomto kontextu uvádí, že odvětví VR a AR dlouhodobě dominuje společnost Meta, a to zejména díky cenově dostupnému modelu Quest 2, jenž během prvních devíti měsíců letošního roku ovládl 84,6 % celosvětového trhu s headsety pro AR/VR.

Dalším nejbližším konkurentem byl model Pico od společnosti ByteDance se 7,4% podílem. První pětku uzavírají společnosti DPVR (1,8 %), HTC (1,1 %) a iQIYI (0,9 %). Každá z těchto společností však bude v příštím roce čelit výzvám, protože na trh vstoupí nová generace produktů značky Sony a také společnost Apple.

Komerční rozmach

„Vzhledem ke zvýšení ceny Questu 2 a očekávaným prémiovým cenám PSVR2 a náhlavní soupravy značky Apple budou spotřebitelé při utrácení v nejbližší době pravděpodobně zdrženlivější,“ odhaduje Jitesh Ubrani z IDC.

Spotřebitelský segment podle něj v příštích letech předstihne komerční růst, což souvisí s tím, že podniky začínají nasazovat soupravy pro virtuální realitu pro školení. AR se ovšem podle analytické společnosti nevyhne dalším problémům.

Velké značky jako Shadow Creator, Mad Gaze či Microsoft mají dle IDC problémy s udržením růstu. To by nicméně mělo vytvořit příležitosti pro vstup nové generace náhlavních souprav i nových konkurentů na trh AR, i když k tomu pravděpodobně dojde nejdříve v roce 2024.

AR více jako brýle

„Rozšířená realita byla dlouho doménou samostatných náhlavních souprav zaměřených na komerční využití, které pomáhaly měnit způsob, jakým firmy školí své pracovníky,“ říká Ramon T. Llamas z IDC s tím, že ačkoli byly tyto headsety používány sofistikovaně, jejich tvar byl někdy v určitých pracovních prostředích problémem.

„Do budoucna očekáváme, že náhlavní soupravy pro AR budou více vypadat jako tradiční brýle a přitom si zachovají – nebo dokonce překonají – zážitek, který v současnosti nabízejí,“ uzavírá Llamas.

Graf – Prognóza trhu headsetů pro AR/VR

Zdroj: IDC