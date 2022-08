IDC: České investice do kybernetické bezpečnosti rostou nejrychleji v Evropě

Společnost IDC ve své nové prognóze hovoří o pokračujícím růstu evropských investic do IT bezpečnosti. Ten si má navzdory tíživé geopolitické situaci a inflaci udržet dvouciferné tempo a za letošní rok dosáhne 47 miliard eur, bezmála o 11 % více než vloni. Do roku 2026 má pak každoročně růst v průměru o 9,4 %.

Nejrychleji rostoucí a zároveň největší kategorií evropského trhu jsou bezpečnostní služby, za jejichž úspěchem podle analytiků stojí mimo jiné nedostatek kvalifikovaných odborníků, který vede k outsourcingu. Na druhém místě bude software a na třetím pak hardware.

V čele růstu

Co se týče jednotlivých trhů, nejvyšší meziroční nárůst investic IDC očekává u nás a v Polsku, shodně o 15 % ve srovnání s rokem 2021. Pro celé období mezi lety 2021–2026 pak analytici českému trhu předpovídají vůbec nejrychlejší růst v rámci celé Evropy.

„Evoluce evropského trhu kybernetické bezpečnosti pokračuje vysokým tempem. Rostoucí počet hrozeb, posun k hybridním modelům práce a narůstající využívání cloudových služeb rozšiřují útočnou plochu, kterou je třeba chránit a monitorovat,“ komentuje vedoucí výzkumu IDC Stefano Perini.

„Tato skutečnost vede evropské organizace k navyšování investic do jejich bezpečnostní infrastruktury, zejména v oblastech cloudu, sítí a data security,“ dodává.

Veřejný sektor se probouzí

Co se týče jednotlivých vertikál, nejvyšší investice IDC očekává v evropském bankovním sektoru, který v roce 2022 za bezpečnostní řešení utratí přes 6 miliard dolarů. Jen těsně za ním pak následují oblasti průmyslu a profesionálních služeb s 5, resp. 4 miliardami dolarů.

Nejrychlejší nárůst investic pak analytici letos očekávají ve veřejném sektoru, konkrétně o 11,9 % více než v loňském roce. Na dalších místech se, rovněž s těsným odstupem, nacházejí oblasti dopravy a velkoobchodu, v obou případech těsně nad 11 %.

Zdroj: IDC