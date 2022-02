IDC: Dodávky chytrých telefonů v posledním čtvrtletí klesly, trh ale za celý rok vyrostl o 5 %

Společnost IDC ve své aktuální zprávě uvádí, že celosvětové dodávky chytrých telefonů pokračují v poklesu. Ve čtvrtém kvartálu 2021 totiž meziročně klesly o 3,2 % na 362,4 milionu kusů. Dobrou zprávou nicméně je, že i přes slabší druhou polovinu roku trh celkově posílil o 5,7 % na 1,35 miliardy.

„Není pochyb o tom, že druhá polovina roku 2021 nesplnila očekávání a objemy dodávek ve srovnání s druhou polovinou roku 2020 poklesly o 4,5 %,“ komentuje situaci Ryan Reith z IDC.

Ve druhé polovině roku se podle něj naplno projevily problémy v dodavatelském řetězci a nedostatek komponentů. Pozitivní podle Reitha je, že se situace v brzké době zlepší a trh chytrých telefonů by se měl už ve druhé čtvrtině tohoto roku vrátit k růstu.

Poslední kvartál patřil Applu, králem je ale Samsung

Co se jednotlivých výrobců týče, do čela žebříčku se v posledním čtvrtletí 2021 znovu vrátil Apple, a to i přes meziroční pokles dodávek o 2.9 %. Dařilo se zejména nově uvedené řadě telefonů iPhone 13, díky níž podle analytiků rostly i průměrné prodejní ceny iPhonů.

Na druhou příčku ve sledovaném období klesl Samsung, jenž si ovšem z nejsilnější pětice připsal nejvýraznější růst, a to o 8,1 %. Třetí příčka patří Xiaomi s 3,9% zlepšením, naopak výrobci Oppo i Vivo ztráceli dvouciferně.

V celoročním srovnáním nicméně všech pět výše zmíněných výrobců posilovalo (a většina dokonce dvouciferně), přičemž pomyslný trůn za rok 2021 uhájil Samsung s 20,1% podílem trhu.

Blízká budoucnost vypadá pro telefony dobře

Nabila Popalová z IDC zároveň podotýká, že nebýt omezení, trh chytrých telefonů by v loňském roce rostl ještě výrazněji. Podle ní jde o znamení, že téměř ve všech regionech existuje značná nevyřízená poptávka.

„Vzhledem k nízkým zásobám distribučních kanálů téměř ve všech regionech a vzhledem k tomu, že se omezení dodávek ke polovině roku zmírní, očekáváme, že tato zadržovaná poptávka požene trh ke zdravému růstu i v roce 2022,“ uzavírá.

Tabulka 1 – Předběžné výsledky prodeje chytrých telefonů v 4Q21 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 4Q21 Podíl 4Q21 Prodej 4Q20 Podíl 4Q20 Meziroč. změna 1. Apple 84.9 23,4 % 87,5 23,4 % –2,9 % 2. Samsung 68,9 19,0 % 63,7 17,0 % 8,1 % 3. Xiaomi 45,0 12,4 % 43,3 11,6 % 3,9 % 4. Oppo 30,1 8,3 % 33,8 9,0 % –11,1 % 5. Vivo 28,3 7,8 % 31,8 8,5 % –10,9 % ostatní 105,2 29,0 % 114,2 30,5 % –7,8 % Celkem 362,4 100,0 % 374,3 100,0 % -3,2 %

Zdroj: IDC

Tabulka 2 – Předběžné výsledky prodeje chytrých telefonů v 2021 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 2021 Podíl 2021 Prodej 2020 Podíl 2020 Meziroč. změna 1. Samsung 272,0 20,1 % 256,6 20,0 % 6,0 % 2. Apple 235,7 17,4 % 203,4 15,9 % 15,9 % 3. Xiaomi 191,0 14,1 % 147,8 11,5 % 29,3 % 4. Oppo 133,5 9,9 % 111,2 8,7 % 20,1 % 5. Vivo 128,3 9,5 % 111,7 8,7 % 14,8 % ostatní 394,3 29,1 % 450,5 35,2 % –12,5 % Celkem 1 354,8 100,0 % 1 372,6 100,0 % 5,7 %

Zdroj: IDC

Graf – Top 5 výrobců 4Q20–4Q21 podle podílu

Zdroj: IDC