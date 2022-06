IDC: Dodávky monitorů stagnují, komerční růst kazí spotřebitelé

Společnost IDC ve své aktuální analýze uvádí, že celosvětový trh monitorů v prvním čtvrtletí 2022 vykázal stabilní výsledky a vyrostl o takřka zanedbatelných 0,3 %. Ačkoli odborníci čekali vyšší dodávky, trend potvrzuje, že trh od druhé poloviny 2021 kontinuálně zpomaluje.

Dobrou zprávou je, že s 36,5 miliony dodaných monitorů první čtvrtletí letošního roku překonalo tři ze čtyř kvartálů loňského roku. Solidní komerční zájem hlásí téměř všechny regiony, zlepšila se i dostupnost produktů na trzích, které byly dříve kvůli logistickým problémům opomíjeny.

IDC do budoucna očekává, že dodávky monitorů budou spíše klesat, jelikož trh absorboval ohromné objemy z let 2020 a 2021. Do konce roku 2022 by tak měl celosvětový trh klesnout o 2,5 %, v roce 2023 o 1,5 % a ke stabilizaci situace dojde až v roce 2024.

„Tváří v tvář ekonomickému napětí vidíme zpomalení velké části spotřebitelské poptávky,“ popisuje Jay Chou z IDC. „Část spotřebitelské poptávky na rozvíjejících se trzích se nicméně krátkodobě udrží, jelikož prodejci budou plnit nevyřízené objednávky.“

Chou upřesňuje, že globální trh monitorů se do značné míry vrací předpandemickému trendu trhu poháněného převážně komerčními upgrady, z nichž mnohé vyžadují nastavení PC s více monitory.

Dell a ostatní

Společnosti Dell se i v obtížném prostředí podařilo ukořistit 22,4 % trhu monitorů, což je její rekord od roku 2008. Výrobce na začátku roku posílil o ohromujících 20,1 % a dodal přes 8 milionů monitorů, což je více než dodali druhý a třetí hráči dohromady.

Stříbrná příčka patří společnosti TPV, která ovšem v prvním čtvrtletí 2021 kvůli trápícímu se čínskému trhu oslabila o 23 % na necelé 4 miliony kusů. O mírných 3,3 % na 3,8 milionu kusů vyrostl třetí Samsung; výrobce těžil zejména ze svého vedoucího postavení v oblasti spotřebitelských monitorů.

HP a Lenovo, tedy výrobci, kteří se podobně jako Dell výrazně zaměřují na komerční segment, zaznamenali vlažnější výsledky. Čtvrté HP vyrostlo o pouhých 0,2 % na 3,8 milionu kusů, páté Lenovo kleslo o 3,2 % na 3,7 milionu. Z výsledků je nicméně patrné, že konkurence mezi druhou a pátou příčkou je vysoká.

Tabulka – Celosvětové dodávky PC monitorů v 1Q22 (miliony kusů)

Výrobce Prodej 1Q22 Podíl 1Q22 Prodej 1Q21 Podíl 1Q21 Meziroč. změna 1. Dell 8,184 22,4 % 6,816 18,7 % 20,1 % 2. TPV 3,955 10,8 % 5,138 14,1 % –23,0 % 3. Samsung 3,888 10,6 % 3,765 10,3 % 3,3 % 4. HP 3,814 10,4 % 3,808 10,5 % 0,2 % 5. Lenovo 3,709 10,1 % 3,831 10,5 % –3,2 % ostatní 12,999 35,6 % 13,075 35,9 % –0,6 % Celkem 36,549 100,0 % 36,434 100,0 % 0,3 %

Zdroj: IDC

Graf – Prognóza pro trh monitorů 2010–2020

Zdroj: IDC