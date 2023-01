IDC: Trh použitých telefonů v roce 2026 vyroste na 415 milionů kusů

Společnost IDC odhaduje, že globální dodávky chytrých telefonů z druhé ruky, mezi něž patří oficiálně repasovaná a použitá zařízení, se letos vyšplhají na 282,6 milionů kusů. To by představovalo meziroční nárůst o 11,5 %.

Že se jedná o stoupající trend potvrzuje i to, že analytici předpokládají, že trh použitých mobilů do roku 2026 poroste zhruba o 10,3 %. Na konci prognózovaného období by tak dodávky měly stoupnout na 413,3 milionu kusů.

IDC považuje za repasovaný mobil takové zařízení, které jeho majitel používal a poté odevzdal na sběrném místě, kde bylo posouzené jako vhodné pro repasování a prodej prostřednictvím sekundárního trhu. Nejedná se tak o telefony z druhé ruky v tradičním slova smyslu.

Úspory v první řadě

Analytici připisují vzrůstající popularitu repasovaných telefonů čím dál rozšířenějším programům na odkup použitých zařízení. Takovéto programy byly spuštěné i na trzích, kde jsou pro spotřebitele ještě relativně neznámým konceptem.

Na vyspělých trzích zase tyto programy hrají významnou roli při udržování obnovovacích cyklů. Odkupová částka navíc podle analytické společnosti vzrostla, což přineslo i růst cen telefonů na sekundárním trhu.

„Použitá zařízení na rozdíl od prodejů nových mobilních telefonů vykazují větší odolnost vůči tržním překážkám,“ vysvětluje Anthony Scarsella z IDC. „Spotřebitelé v celé řadě regionů jsou navíc této formě nákupu velice naklonění.“

Podle Scarselly jsou pro růst trhu rozhodující atraktivní ceny koncových zařízení, protože hlavní motivací k nákupu repasovaných mobilů je právě cena.

Tabulka – Vývoj trhu použitých telefonů (miliony kusů)

Region Prodej 2022 Podíl 2022 Prodej 2026 Podíl 2026 CAGR ‚21-‘26 Severní Amerika 73,5 26,0 % 103,9 25,1 % 10,8 % zbytek světa 209,1 74,0 % 309,4 74,9 % 10,1 % Celkem 282,6 100,0 % 413,3 100,0 % 10,3 %

Zdroj: IDC