IDC: Dodávky zařízení pro chytrou domácnost i nadále porostou dvouciferně

Společnost IDC uvádí, že celosvětový trh zařízení pro chytrou domácnost v loňském roce vzrostl o 11,7 % na více než 895 milionů dodaných zařízení. Analytici očekávají, že i přes kolísavost trhu a otřesy na straně poptávky si trh do budoucna udrží stabilní růst.

Výrobcům nahrává zejména fakt, že zájemci o chytré prvky v domácnosti rozšiřují své domácí ekosystémy a ruku v ruce s tím hledají sofistikovanější uživatelskou zkušenost.

Růst trhu podle IDC požene vzhůru i vzrůstající dostupnost širokopásmového připojení s rostoucím počtem domácích sítí. Kaňkou na úspěchu bude podle analytiků přetrvávající obavy spotřebitelů ohledně soukromí, bezpečností a nákladů na provoz.

„Při pohledu do budoucnosti můžeme říct, že si trh udrží silný růst zejména díky solidní poptávce, kterou nezadupou ani pokračující trable v dodavatelském řetězci, logistice a nestabilní situace některých ekonomik,“ nastiňuje Adam Wright z IDC.

Větší a menší výzvy

Z hlediska jednotlivých regionů je zřejmé, že největším odbytištěm zařízení pro chytrou domácnost je Severní Amerika, kde trh v roce 2021 vyrostl o 11,4 %.

Na druhém místě skončil asijskopacifický region, kde objem dodávek stoupl o 10,8 %. Západní Evropa a Latinská Amerika vykázaly solidní růst o 14,8 %, resp. 11,2 %.

Situace ale není jen růžová. „I když trh chytrých domácností zaznamenává velký růst, stále před námi stojí určité výzvy. Trh bude negativně ovlivňovat zejména nedostatečná interoperabilita a dlouhá životnost menších výrobců OEM,“ upozorňuje Jitesh Ubrani z IDC.

Ubrani dodává, že zatímco problém interoperability by mohl vyřešit nastupující standard Matter, pokud chtějí výrobci OEM zůstat relevantní, budou muset kromě hardwaru začít nabízet i robustní sady služeb.

Chytré osvětlení na vzestupu

IDC dále uvádí, že největší podíl dodávek (34,7 %) tvořila kategorie síťových zařízení pro videozábavu, jako jsou chytré televizory, streamovací zařízení a set-top-boxy s připojením k internetu. Tato kategorie v roce 2021 vyrostla o 4,8 %.

Nejrychleji rostoucí kategorií by se podle aktuální prognózy mělo stát chytré osvětlení. Tato kategorie by do roku 2026 měla podle IDC růst v průměru o 23,6 % ročně.

Tabulka – Vývoj a prognóza trhu chytrých zařízení (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2021 Podíl 2021 Prodej 2026* Podíl 2026* CAGR ‚21-‘26 video 310,7 35 % 374,3 26 % 3,8 % zabezpečení 184,8 21 % 306,0 21 % 10,6 % osvětlení 85,7 10 % 246,8 17 % 23,6 % ostatní 314,6 35 % 513,3 36 % 10,3 % Celkem 895,7 100 % 1 440,3 100 % 10,0 %

Zdroj: IDC