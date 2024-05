IDC: Evropská pracoviště se transformují, výdaje na AR/VR utěšeně rostou

Společnost IDC ve své aktuální zprávě informuje, že evropské výdaje na rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu se v letošním roce vyšplhají na 4,8 miliardy dolarů. Do roku 2028 by pak měly růst v průměru o 21,9 % ročně, až na konci prognózovaného období dosáhnou 10,2 miliardy.





„Evropské organizace si uvědomují důležitost technologií AR/VR na cestě k digitální transformaci. Technický pokrok se zrychluje, transformaci však přiškrcuje prohlubující se nedostatek dovedností,“ říká Barbora Pavlíková z IDC.

„Vzhledem k stárnutí populace, nízké nabídce talentů a nedostatku potřebných nových dovedností zaměstnanců nabízí AR/VR organizacím skvělou příležitost, jak překlenout tyto nedostatky zvýšením kvalifikace a rekvalifikací prostřednictvím imerzivních školení,“ dodává.

AR ve výrobě i údržbě…

Analytici odhadují, že průmyslovým odvětvím s největšími výdaji na AR bude diskrétní výroba. Rozšířená realita pomáhá optimalizovat procesy v celém řetězci. Tím, že umožňuje vizualizovat a zefektivňovat složité koncepty v reálném čase a poskytuje cenné informace o provozu, pomáhá efektivněji využívat čas i náklady.

Odvětvím, kde výdaje na AR porostou nejrychleji, je zdravotnictví, konkrétně v průměru o 22,7 % ročně. Největším případem použití z hlediska investic do AR je rozšířená údržba, výrazně porostou i výdaje na rozšířená školení.

… VR v retailu a školeních

Do VR bude i nadále nejvíce investovat retail, na který připadá 17,8 % celkových výdajů B2B na VR. Analytici si všímají, že online předváděcí akce způsobily revoluci v nakupování zákazníků a urychlily investice do VR.

Do konce prognózovaného období porostou nejrychleji výdaje na VR v bankovnictví. Nedávné uvedená zařízení Apple Vision Pro, Meta Quest 3 a Bigscreen Beyond dále posílí výdaje na VR, což znamená dvouciferný pětiletý růst by měla zaznamenat všechna odvětví.

Největším případem využití virtuální reality zůstanou školení – imerzivní školení podle IDC účinně zlepšuje křivku učení zaměstnanců. Nejrychleji rostoucím případem využití pak bude pracovní spolupráce, což má souvislost s posouváním k flexibilnějším modelům práce.

Zdroj: IDC