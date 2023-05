IDC: Evropské digitální výdaje pohání investice do udržitelnosti

Společnost IDC odhaduje, že evropské výdaje na digitální transformaci (DX) by měly v roce 2023 přesáhnout 550 miliard dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení o 15,9 %. Investice v Evropě navíc nadále porostou dvouciferným tempem, do roku 2026 v průměru o 16,6 % ročně.

Výdaje na DX budou podle analytiků taženy zejména investicemi do diskrétní výroby, profesionálních služeb a procesní výroby. Tato odvětví budou v roce 2023 dohromady představovat více než třetinu celkových evropských výdajů na DX.

Klíčovou strategickou prioritou v Evropě bude podle IDC udržitelnost, díky které stabilně porotou investice do digitálních technologií. I proto se očekává, že výdaje na udržitelnost porostou v Evropě do roku 2026 v průměru o 23,8 % ročně.

Analytická společnost naznačuje, že prorůstový vliv bude mít regulace, rostoucí očekávání zainteresovaných stran a iniciativy na snížení nákladů v reakci na nárůst cen energií kvůli válce na Ukrajině.

V první řadě digitálně

„Výdaje na digitální transformaci v Evropě pohání řada faktorů, včetně potřeby evropských společností vytvořit silnou a důvěryhodnou strategii udržitelnosti, vysvětluje Angela Vaccaová z IDC.

„Společnosti si uvědomují obchodní přínosy strategie ,digital-first‘. Udržitelnost se dostává do popředí zájmu, a to zejména u evropských společností působících v oblasti výroby, dopravy a veřejných služeb,“ upřesňuje.

Evropské výdaje na iniciativy související s udržitelností (optimalizace/řízení environmentálních zdrojů, sledování a vykazování emisí CO2 a další) se podle analytiků v letech 2022 až 2026 více než zdvojnásobí. V čele investic budou stát Německo, Velká Británie a Francie.

Zdroj: IDC