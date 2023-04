IDC: Evropské výdaje na bezpečnost v roce 2023 vzrostou o 10,6 %

Společnost IDC odhaduje, že celkové evropské výdaje na kyberbezpečnost letos stoupnou o 10,6 % a dvouciferným tempem porostou až do roku 2027, kdy se vyšplhají na 71 miliard dolarů.

Podniky a organizace nutí více investovat do bezpečnosti zejména neustále rostoucí bezpečnostní potřeby, nové předpisy i napjatá geopolitická situace, kvůli které se zvyšuje riziko ransomwarových útoků.

Největšími investory jsou podle IDC Spojené království, Německo a Francie, které dohromady tvoří více než polovinu evropského bezpečnostního trhu. Ve střední a východní Evropě bude co do růstu premiantem Česká republika, kde by letos měl bezpečnostní trh vyrůst o 12 %.

Software a služby

„Výzkum ukazuje, že evropské organizace musí kvůli dynamickému prostředí hrozeb přehodnocovat svoji kybernetickou odolnost a aktivně zajišťovat, že zvládnou dodržovat dobrou kybernetickou hygienu,“ vysvětluje Romain Fouchereau z IDC.

IDC uvádí, že v roce 2023 v Evropě nejrychleji porostou výdaje na software, a to přibližně o 11 %. Největší část investic si ovšem ukousnou bezpečnostní služby, což podle analytiků odráží jejich klíčovou roli pro evropské organizace napříč odvětvími.

„Evropské společnosti vedle softwaru i hardwaru vyhledávají i bezpečnostní služby, které jim zaručí nepřetržitý provoz a dodržování předpisů,“ říká Vladimir Zivadinovič z IDC s tím, že se situace dotýká zejména podniků v méně digitálně vyspělých vertikálách, jako jsou média, výroba a zdravotnictví.

Finance a výroba

Analytická společnost odhaduje, že největším evropským investorem do bezpečnosti bude v roce 2023 finanční sektor, jenž má povinnost důsledně chránit data a dodržovat předpisy. Finanční domy budou podle IDC mít zájem hlavně o bezpečnostní služby.

Dalšími významnými sektory co do výdajů na kyberbezpečnost budou výroba a veřejná správa. Výrobní sektor se podle analytiků bude i nadále zaměřovat na ochranu svých průmyslových aktiv.

Veřejná správa pak bude pokračovat v investicích do ochrany dat a do realizace svých iniciativ digitální transformace, které jsou terčem stále sofistikovanějších ransomwarových útoků.

Zdroj: IDC