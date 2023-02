IDC: Evropské výdaje na cloud letos vzrostou na 148 miliard dolarů

Společnost IDC odhaduje, že evropské investice do služeb veřejného cloudu se v roce 2023 vyšplhají na 148 miliard dolarů. Do roku 2026 by pak měly vyrůst na 258 miliard a do konce prognózovaného období se zlepšovat v průměru o 22 % ročně.

Dominantním segment bude stále software jako služba (SaaS), a to vzhledem k tomu, že jde o nákladově efektivní náhradu tradičních IT řešení. Zájem o SaaS podle analytiků podporuje i snaha evropských organizací optimalizovat rozpočty.

Na druhou stranu firmy hledají i nástroje, které umožňují rychlit proces uvádění produktů na trh i vývoje aplikací. V důsledku toho podle analytické společnosti zůstane platforma jako služba (PaaS) i do budoucna nejrychleji rostoucím segmentem cloudu.

Transformace pro cloud

IDC dále uvádí, že odvětvími s největšími výdaji do služeb veřejného cloudu budou služby, bankovnictví a diskrétní výroba, jež by se v Evropě měly v letošním roce postarat o 36 % celkových investic.

Evropské firmy se nicméně potýkají se složitými podmínkami – vysoká inflace, růst cen i energií a geopolitické napětí ve východní Evropě je nutí přehodnocovat plány v oblasti IT.

Na druhou stranu mají i motivaci investovat do cloudu i nadále, a to zejména díky silnějšímu zaměřená na nákladově efektivní IT řešení, hybridní práci a další urychlování digitální transformace.

Cloud pro data

Dalším argumentem pro nasazování cloudových řešení je podle IDC datová exploze a s ní související obavy o ochranu dat, dodržování předpisů a bezpečnost. I to čím dál více tlačí organizace investovat do suverénních cloudových prostředí.

„S postupným odezníváním přímých dopadů pandemie se její nepřímé účinky přetavily v nové výzvy, které zahrnují i nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vysokou inflaci a nastupující recesi. To všechno ovlivní investice do technologií,“ říká Andrea Minonneová z IDC.

„Společnosti budou i nadále využívat cloud ke snížení nákladů na IT. Evropská průmyslová odvětví se budou častěji přeorientovávat směrem ke cloudovým řešením, která vyžadují nižší kapitálové výdaje než tradiční IT řešení,“ dodává.

Zdroj: IDC