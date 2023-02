IDC: Evropský trh AI zatím odolává ekonomickým nejistotám

Společnost IDC informuje, že i přes válku na Ukrajině, inflaci, škrtům v IT rozpočtech a propouštění v předních technologických společnostech bude trh s umělou inteligencí, jenž zahrnuje software, hardware i služby, v nejbližších letech stabilní.

Trh AI by podle analytiků měl mezi lety 2022 a 2026 růst v průměru o 25,5 % ročně a na konci prognózovaného období by měl dosáhnout hodnoty 191 miliard dolarů.

IDC očekává, že růst požene vzhůru především software zaměřený na AI (průměrný roční růst o 32,4 %), zatímco kategorie služeb (růst o 27,2 %), softwaru, který není zaměřen na AI (růst o 16,7 %), a hardwaru (růst o 15,2 %) budou posilovat výrazně pomaleji.

Hluboko do kapsy pro infrastrukturu

„Následujících pět let bude klíčových pro v komerční nasazování softwaru s umělou inteligencí. Řada společností a vlád aktuálně výrazně investuje do zvýšení agility, efektivity a odolnosti svých procesů,“ vysvětluje Martin Nuska z IDC.

Nuska dodává, že existuje mnoho inovativních modelů, jako například jazykové modely založené na hlubokém učení či různé modely pro digitální dvojčata, které mají potenciál organizacím přinést významnou obchodní hodnotu.

IDC rovněž předpovídá, že investice do infrastruktury pro AI více zasáhne inflace a recese než ostatní kategorie, mimo jiné i proto, že infrastruktura je cenově dražší. I tak by segment serverů a úložišť pro IT měl v Evropě vykazovat stabilní, byť pomalý růst.

Služby pro konkurenceschopnost

Analytická společnost poukazuje na to, že trh se službami AI prokázal během pandemie svou odolnost. Očekává se proto, že poptávka po řešeních AI od poskytovatelů profesionálních služeb bude nadále růst.

Služby jako analytické počítačové vidění s podporou AI, zpracování přirozeného jazyka a automatizace procesů řízená AI totiž mohou podnikům pomoci vypořádat se s inflací, nedostatkem pracovních sil a potřebou udržet si konkurenceschopnost.

„Evropa čelí potenciální recesi, ačkoli na trh práce působí protichůdné síly – na jednu stranu je v některých technologických oblastech nedostatek kvalifikovaných pracovníků, na druhou straně i největší technologické společnosti propouštějí desítky tisíc pracovníků,“ říká Nuska.

„Přesto očekáváme, že trh s umělou inteligencí bude i nadále dosahovat silných výsledků, a to díky potenciálu této technologie pro dlouhodobou optimalizaci nákladů a jako možné řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ uzavírá.

Zdroj: IDC