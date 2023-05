IDC: Evropský trh AR/VR do roku 2027 nabobtná na 10,5 miliardy dolarů

Společnost IDC odhaduje, že evropské výdaje na rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu v letošním stoupnou na 4,5 miliardy dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení o 32 %. Do roku 2027 by pak měl trh růst v průměru o 24,9 % ročně.

Analytici sice kvůli vysoké inflaci a dalším makroekonomickým podmínkám revidovaly svoje prognózy směrem dolů, i tak ale poukazují na to, že AR a VR jsou v očích organizací stále jedněmi ze strategických technologií k dosahování obchodních cílů.

„V reakci na náročné makroekonomické podmínky zaujímá mnoho evropských společností opatrnější přístup k investicím do IT a některá rozsáhlá nasazení AR/VR odsouvá na neurčito,“ říká Lubomir Dimitrov z IDC.

„Zájem o AR a VR ovšem bude i nadále zvyšovat změna priorit, která klade důraz na optimalizaci návratnosti investic a zvýšení produktivity a efektivity. Pomůže i sílící digitální trend ,všeho na dálku‘ a důraz na bezpečnost zaměstnanců,“ dodává.

AR v srdci průmyslu

IDC předpovídá, že největší výdaje budu mít letos spotřebitelé, maloobchod a diskrétní výroba – na tyto tři skupiny by mělo připadnout 63,7 % celkových investic. V oblasti B2B dlouhodobě nejrychleji posilují klíčová průmyslová odvětví, kde bude růst po celé prognózované období dvouciferný.

AR/VR podle analytické společnosti pomáhají podnikům zvyšovat efektivitu tím, že umožňují rychlou podporu na dálku a řešení problémů v případě poruchy majetku, zvyšují produktivitu rozšířením lidských schopností a zvyšují bezpečnost tím, že nahrazují často riskantní školení na místě bezpečnými virtuálními pokyny.

V odvětví surovinových zdrojů je dle odborníků bezpečnost klíčová, a právě AR umožňuje odborníkům virtuálně kontrolovat stroje i okolní prostředí, což umožňuje podrobnou a přesnou kontrolu nebezpečných oblastí bez ohrožení obsluhy na staveništi.

VR na školení

Největší podíl na investicích do B2B případů užití v roce 2023 budou mít podle IDC školení, online maloobchodní prezentace a průmyslová údržba. Obzvlášť populární jsou virtuální školení, a to zejména díky interaktivním možnostem a taky faktu, že se často jedná o nákladově efektivnější alternativu k tradičním školením.

Nejrychleji rostoucím případem využití bude do roku 2027 spolupráce, které poroste v průměru o 89,2 % ročně. Jelikož se práce na dálku a hybridní práce staly novou normou, hraje podle analytiků AR/VR klíčovou roli zejména při řešení potřeb spolupráce na dálku.

Velkým plusem těchto technologií je podle odborníků to, že umožňují firmám jít nad rámec tradičních nástrojů pro videokonference a audiokonference, poskytují zaměstnancům více pohlcující a poutavé zážitky a zaručují kontinuitu kritických týmových činností.

