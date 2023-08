IDC: Evropský trh podnikových sítí v prvním čtvrtletí překvapil

Společnost IDC uvádí, že evropský trh podnikových sítí v prvním kvartálu 2023 vyrostl o 32,6 %, čímž navázal na svoji mimořádně silnou výkonnost z loňského roku a dokázal tak vyvrátit očekávání analytiků, kteří mu předpovídali zpomalení.

V rámci celkového trhu se o větší část hodnoty trhu postaraly sítě WLAN a ethernetové přepínače mimo datová centra. V prvním čtvrtletí roku 2023 tyto dva segmenty vzrostly o 47,3 %, resp. 45,2 % co do hodnoty, výrazně rostly i co do objemu dodávek.

Z technologického hlediska IDC uvádí, že výše jmenované hlavní trhy pohání silná poptávka po produktech Wi-Fi 6/6E a odpovídající upgrade přístupových a kampusových přepínačů.

Síťové technologie, jako jsou ethernetové přepínače pro datová centra i mimo ně, WLAN a směrovače, podle analytiků usnadňují iniciativy digitální transformace, které evropské organizace aktuálně realizují.

Euforie po celý rok nevydrží

IDC dále vysvětluje, že podniková digitální transformace se během pandemie covidu-19 a po ní urychlila. Negativním faktorem, který rozmach brzdil, byly problémy v dodavatelském řetězci.

Nicméně diskuse společnosti IDC s předními dodavateli na trhu naznačují, že dodací lhůty síťových zařízení pro podniky se výrazně zkrátí. Zároveň se očekává, že organizacím bude nějakou dobu trvat, než nedávno provedené modernizace sítí „stráví“.

Přestože se evropskému trhu síťových řešení v prvním čtvrtletí roku 2023 překvapivě dařilo, analytici stále očekávají, že v průběhu letošního roku dojde k výraznému zpomalení. Většina organizací počítá s recesí, kvůli které budou pravděpodobně opatrnější s výdaji po zbytek roku.

„Předpokládáme, že celkové výdaje na evropském trhu podnikových sítí zaznamenají ve zbývajících čtvrtletích výrazně nižší tempo růstu než v roce 2022 a v prvním čtvrtletí roku 2023, a to kolem 3,5 %,“ říká Peter Kosinar z IDC.

Zdroj: IDC