IDC: Evropský trh tiskových zařízení roste co do hodnoty, objem se ale propadá

Společnost IDC informuje, že evropské dodávky tiskáren a multifunkcí ve druhém čtvrtletí klesly o výrazných 17,3 % na 4,38 milionu kusů. Za prvních šest měsíců 2023 se pak evropský trh meziročně smrštil o více než desetinu.

Poptávku podle analytiků drží nízko pochmurná ekonomická situace na starém kontinentu a s ní související zpomalení růstu HDP a vysoká míra inflace. To všechno má negativní dopad na kupní sílu spotřebitelů i investice veřejného a soukromého sektoru.

Důvodem k menší radosti může být podle IDC fakt, že navzdory poklesu co do objemu dodávek si hodnota trhu drží vzestupnou trajektorii. To lze přičíst zejména lepší dostupnosti zařízení zejména v segmentech barevných laserových tiskáren střední a vyšší třídy.

I proto celková hodnota evropského trhu tiskových zařízeních ve sledovaném období meziročně vzrostla o 1,5 % a dosáhla 2,25 miliardy dolarů. Čtvrtý po sobě jdoucí kvartál růstu hodnoty navíc podle analytiků svědčí o tom, že vendoři překonali hlavní problémy dodavatelského řetězce.

HP a ostatní

Co se nejsilnější pětice výrobců týče, jejich pořadí zůstalo ve druhém čtvrtletí nezměněné – v čele je HP, následují Canon, Epson, Brother a top pět uzavírá společnost Pantum.

Z těchto značek společnost Brother ukořistila v meziročním srovnání 3,2 procentního bodu v tržním podílu co do objemu, a to zejména díky lepší dostupnosti produktů, díky které mohl vendor důsledně doplňovat zásoby pro svůj prodejní kanál.

IDC v neposlední řadě předpovídá, že evropský trh tiskových zařízení bude v letošním roce nadále mírně oslabovat co do objemu dodaných tiskáren. V příštím roce by pak mohlo dojít k oživení v laserovém segmentu.

Graf – Top 5 největších výrobců podle tržního podílu

Zdroj: IDC