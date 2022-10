IDC: Finanční sektor bude investice do ICT stabilně navyšovat

Společnost IDC informuje, že celosvětové výdaje finančního sektoru na informační a komunikační technologie porostou mezi lety 2022 a 2026 každoročně v průměru o 8,2 %.

Na konci sledovaného období tak budou o téměř dvě pětiny vyšší než letos. Specifickou změnou podle analytické společnosti projde ve finančním sektoru struktura technologických výdajů.

IDC uvádí, že software bude jedinou kategorií, která si po celé sledované období let 2022 až 2026 udrží dvouciferné tempo růstu. Velmi blízko desetiprocentní hranici se ale budou pohybovat i odvětvové výdaje na hardware.

Údaje analytiků rovněž naznačují, že finanční instituce nebudou plně pohlceny cloudovou vlnou, jakkoli ani ony se jejím provozním, případně ekonomickým benefitům nebrání.

Investice finančního sektoru do hardwaru v horizontu příštích čtyř let podle IDC nepoklesnou. O zhruba pět procentních bodů posílí odvětvové výdaje na software. Mírný pokles mezi lety 2022 a 2026 se odehraje v kategorii telekomunikační služby, o něco významnější bude v případě IT služeb.

Vzkvétající synergie

IDC dále zjistilo, že finanční instituce – a nejen ony – mají po prověření potenciálu cloudových technologií zájem o další propojování cloudu s on-premise modelem. Rozhodně nejde o střet moderního a tradičního. Oba tábory, jak dodavatelský, tak uživatelský, jsou otevřené a v mnoha ohledech už tradičně propojené.

„Cloudové služby čelí průběžné a stále detailnější kontrole ze strany podnikových uživatelů. Ti monitorují a vyhodnocují jejich vhodnost pro různé situace a případy užití. Neváhají cloud computing a jeho poskytovatele podrobit tvrdé kritice, což platí i pro firmy, jež vznikly jako ryze cloudové,“ říká Dana Vaníčková, ředitelka IDC pro ČR a SR.

„Pragmaticky uvažující organizace hledají mezi provozními modely synergie, které v ideálním případě dokáží dynamicky vyvažovat. Mluvíme o hybridním přístupu. Hyperkonvergované infrastruktury jsou v některých variantách dobrým příkladem technologie překlenující světy veřejného cloudu a on-premises,“ dodává.

Zdroj: IDC