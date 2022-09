IDC: Globální kontrakty na služby se v první půlce 2022 vyšplhaly na 48 miliard dolarů

Společnost IDC s odkazem na svoji databázi kontraktů služeb informuje, že jejich hodnota se v první polovině roku vyšplhala na 48 miliard dolarů. Ve sledovaném období bylo podepsáno více než 720 smluv na spravované služby.

Analytici podotýkají, že zatímco celkový počet kontraktů meziročně poklesl, jejich průměrná hodnota vzrostla o pětinu. Situaci podle IDC nahrává urychlené zavádění technologií pro provozování digitálního pracoviště.

Tento trend souvisí s tím, jak se podniky snaží co nejvíce zajistit kontinuitu svých provozů a zároveň zvýšit flexibilitu a produktivitu zaměstnanců. Lze tak odhadovat, že podniky čím dál více přijímají hybridní model práce jako novou normu. Ohrozit je ale může ekonomická brzda.

„Blížící se ekonomické zpomalení by mohlo negativně zasáhnout celkový počet podepsaných smluv,“ říká Supriya Kamathová z IDC. „Vliv by ale neměl být výrazný, jelikož výdaje na IT, zejména do digitálních služeb, se staly nedílnou součástí plánů většiny společností,“ dodává.

Outsourcing IT drtí ostatní služby

Drtivá většina (94 %) smluv na IT služby se v první polovině 2022 týkalo outsourcingu IT, zbývajících 6 % připadlo na obchody s outsourcingem podnikání. Smlouvy o outsourcingu IT se z velké části zaměřují na digitální transformaci, migraci do cloudu a modernizaci technologií.

IDC dále informuje, že ve sledovaném období došlo k 40% poklesu podepsaných dohod o outsourcingu obchodních procesů s téměř 50% poklesem celkové hodnoty kontraktů ve srovnání s prvním pololetím minulého roku.

Tento trend podle analytiků způsobilo zavádění automatizace a technologií s podporou AI, které rychle nahrazují tradiční zapojení BPO. To ovlivnilo i podepisování velkých BPO dohod, přičemž v 1H22 byl zaznamenán pouze jeden kontrakt přesahující hranici 500 milionů dolarů.

Veřejný sektor masově digitalizuje

Z geografického hlediska není překvapením, že téměř 58 % smluv bylo podepsaných v USA. Za zmínku podle IDC stojí několik velkým dohodám, jako je ta mezi Oracle a AT&T, jejíž hodnotu analytici odhadují na více než 700 milionů dolarů.

V západní Evropa pak bylo v prvním pololetí 2022 uskutečněno 32 % obchodů. Asijsko-pacifický region (kromě Japonska a Číny) zaznamenal mírný nárůst podepsaných dohod ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, přičemž růst táhly především Austrálie a Indie.

Co se jednotlivých průmyslových odvětví týče, tři pětiny (60 %) smluv co do hodnoty realizoval veřejný sektor v čele se zdravotnictvím. O zhruba 12 % hodnoty kontraktů se postaral sektor finančních služeb, který zahrnuje bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví.

K největšímu obchodu zaznamenanému v tomto sektoru se řadí ten mezi společností Kyndryl a Deutsche Bank, který IDC odhaduje na více než 800 milionů dolarů, na konsolidaci základních bankovních systémů do jedné platformy a migraci určitých aplikací do cloudu.

Zdroj: IDC