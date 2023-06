IDC: Globální trh nositelné elektroniky je opět na cestě vzhůru

Společnost IDC ve své aktuální prognóze odhaduje, že celosvětové dodávky nositelné elektroniky se po svém vůbec prvním poklesu v roce 2022 zotaví a v letošním roce stoupnou o 2,4 % na 504,1 milionu kusů.

Podle analytiků pomáhá trvalá poptávka po nejoblíbenějších produktech – sluchátkách a chytrých hodinkách. Ostatní kategorie se drží na stabilní úrovni. IDC navíc očekává, že trh do roku 2027 poroste v průměru o 5 % ročně.

IDC dále předpovídá, že největší produktovou kategorií zůstanou až do konce prognózovaného období sluchátka, jelikož budou nadále lákat nové uživatele i ty stávající, kteří budou upgradovat svá zařízení zakoupená v letech 2020 a 2021, kdy dodávky sluchátek dosáhly svého vrcholu.

Průměrný růst trhu překoná i kategorie chytrých hodinek, která těží z migrace uživatelů základních chytrých hodinek či náramků na pokročilejší modely. Nicméně ani navzdory tlaku chytrých hodinek se neočekává, že chytré náramky zcela zmizí, protože se stále jedná o lákavá zařízení pro nenáročné uživatele.

Všechny ostatní kategorie nositelné elektroniky – včetně oblečení, prstenů, brýlí, které nejsou vybaveny rozšířenou nebo virtuální realitou, a dalších – podle odborníků zaznamenají vzestupný trend, i když z mnohem menší základny.

Nástup indického trhu

„Navzdory přetrvávajícím problémům v makroekonomice bude poptávka po nositelné elektronice tlačit trh zpět do růstového módu,“ komentuje Ramon T. Llamas z IDC s tím, že se vytváří příznivý cyklus pro budoucí nákupy v příštích letech.

„Zatímco na vyspělých trzích, jako je Severní Amerika a Evropa, budou velkou hnací silou výměny a upgrady, na rozvíjejících se trzích se také očekává trvalý růst poháněný novými uživateli,“ doplňuje Jitesh Ubrani z IDC.

Dodává, že Indie již co do velikosti překonal USA a Čínu, a svoji vedoucí tržní pozici by si měla i udržet, zejména díky široké nabídce levných, ale funkčně bohatých zařízení od místních výrobců.

„Kromě Indie budou v růstu dodávek vévodit další asijské země spolu s Blízkým východem a Afrikou, zatímco Čína a USA zůstanou druhým, resp. třetím největším trhem,“ uzavírá Ubrani.

Zdroj: IDC