IDC: Globální trh nositelné elektroniky se letos dočká oživení

Společnost IDC odhaduje, že letošní rok bude pro nositelnou elektroniku lepší než ten předchozí, kdy trh zaznamenal vůbec první pokles. Celosvětové dodávky by v roce 2023 měly dostáhnout 442,7 milionu kusů, což by znamenalo meziroční růst o 6,3 %.

Většina dodávek bude ovšem podle analytiků realizována až v druhé polovině roku; pro první čtvrtletí IDC očekává s dalším meziročním poklesem. Prodejní kanály trápí hlavně nadměrné zásoby, které krátkodobě snižují i průměrné prodejní ceny.

Společnost IDC však očekává, že tyto problémy do druhé poloviny roku zmizí. Co víc, trh nositelné elektroniky by měl posilovat i v následujících letech – dodávky by se podle analytiků měly v roce 2027 vyšplhat na 644,5 milionu kusů se složenou roční mírou růstu 5,4 %.

Hůře pro hodinky, lépe pro sluchátka

„Chytré hodinky čeká náročný rok,“ říká Jitesh Ubrani z IDC. „Řada výrobců nasazuje na tyto produkty slevy, které ale nemusí stačit na vyrovnání negativních dopadů inflace a měnových kurzů,“ dodává.

Cenová dichotomie v oblasti chytrých hodinek, kdy se na trhu objevují profi/ultra modely na horní cenové hranici a starší modely nebo nové chytré hodinky od nízkonákladových značek na hranici dolní, navíc podle něj pomalu gumuje střední část trhu.

„Naopak sluchátka se mohou těšit na oživení,“ uvádí Ramon T. Llamas z IDC. „V posledních dvou letech došlo k bezprecedentnímu růstu v souvislosti s lockdowny a touhou po nezávislé konzumaci obsahu.“

„Tento růst se však v roce 2022 zpomalil, protože poptávka byla nasycena a ti, kdo po sluchátkách toužili, si je pořídili. Rok 2023 se liší tím, že v něm začínají cykly výměny a k dispozici je spousta zařízení – dostupných v různých variantách a cenových relacích,“ upřesňuje.

Tabulka – Prognóza trhu nositelné elektroniky 2022–2027 (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2023 Podíl 2023 Prodej 2027 Podíl 2027 CAGR ‘22-‘27 sluchátka 325,0 62,1 % 404,0 62,7 % 5,6 % hodinky 162,2 31,0 % 205,3 31,9 % 6,1 % náramky 33,8 6,5 % 31,7 4,9 % –1,6 % ostatní 2,2 0,4 % 3,5 0,5 % 12,5 % Celkem 523,2 100,0 % 644,5 100,0 % 5,4 %

Zdroj: IDC