IDC: Globální výdaje na bezpečnost letos vzrostou dvouciferně

Společnost IDC zveřejnila prognózu zaměřenou na oblast bezpečnostních řešení a služeb, z níž vyplývá, že celosvětové investice do security se letos vyšplhají na 219 miliard dolarů. To by představovalo meziroční růst o 12,1 %.

Analytici navíc očekávají, že výdaje na hardware, software a služby související s kyberbezpečností v roce 2026 dosáhnou hranice 300 miliard dolarů. Podniky se budou totiž neustále snažit odolávat kybernetickým hrozbám a zajistit bezpečné hybridní pracovní prostředí pro své zaměstnance.

„Výdaje na bezpečnostní produkty a služby budou i nadále překonávat růst celkových výdajů na IT,“ podotýká Serena Da Roldová z IDC. „Výdaje v řádu nižších desítek procent by měly růst téměř ve všech odvětvích a ve společnostech všech velikostí.“

Vyspělejší odvětví, která tradičně za kyberzabezpečení utrácejí nejvíce, podle ní porostou rychleji; budou totiž nadále investovat do nejmodernějších bezpečnostních řešení, aby zabránili ransomwarovým útokům ransomwaru aby ochránili kritickou infrastrukturu, která je stále více propojena s IT sítí.

Čtyři hlavní odvětví

Lídry v investicích do bezpečnostních řešení a služeb v letošním roce budou bankovnictví, diskrétní výroba, profesionální služby a státní správa. Banky i diskrétní výrobci budou podle analytiků investovat přibližně rovnoměrně do softwaru a služeb.

Největší výdaje poputují na řízené bezpečnostní služby na ochranu před kybernetickými útoky. Oproti tomu profesionální služby dle IDC zaznamenají výrazně vyšší investice do softwaru se zaměřením na kontrolu, rizika a dodržování předpisů (GRC) a zabezpečení koncových bodů.

Tato čtyři odvětví v roce 2023 se v roce 2023 podle analytické společnosti postarají o více než třetinu všech výdajů na security. Odvětvími, u IDC očekává do roku 2026 nejrychlejší růst výdajů, jsou cenné papíry a investiční služby, telekomunikace a bankovnictví.

Nejrychleji roste software

IDC dále odhaduje, že největší technologickou kategorií bude letos software, kam poputuje téměř polovina všech investic do zabezpečení. V rámci kategorie bude dominovat zabezpečení koncových bodů, následované softwarem pro identitu a digitální důvěru a softwarem pro analýzu, zpravodajství, reakci a orchestraci kybernetické bezpečnosti.

Druhou největší technologickou skupinou budou podle analytiků služby v čele s kategorií řízených zabezpečených služeb, kde se letos očekávají výdaje ve výši 42 miliard dolarů.

Výdajům na hardware pak budou dominovat zařízení pro zabezpečení sítí. Analytická společnost rovněž naznačuje, že nejrychleji rostoucí technologickou kategorií bude software, jenž by měl do roku 2026 posilovat v průměru o 13,7 % ročně.

Evropa se stabilními vyhlídkami

Největším geografickým regionem pro výdaje na bezpečnost budou v roce 2023 Spojené státy americké, kde budou největšími investory do security podniky z oblasti diskrétní výroby a profesionálních služeb.

Druhým největším regionem pro výdaje na bezpečnost bude západní Evropa, kde budou vedoucími investory podniky z odvětví bankovnictví a diskrétní výroby. Nejrychlejší růst by pak měl do konce prognózovaného období zaznamenat čínský trh, a to v průměru o 18,8 % ročně.

„Celkové výdaje na IT bezpečnost v Evropě budou v průběhu prognózovaného období nadále růst tempem přesahujícím 10 %,“ komentuje Stefano Perini z IDC. Největší část těchto výdajů budou podle něj stále představovat služby, o které budou míst stále větší zájem hlavně organizace s omezenými kompetencemi v oblasti bezpečnosti.

„Největší výdaje na IT bezpečnost v Evropě poputují z finančního sektoru, jenž musí bez přestání dbát na dodržování právních předpisů, a výroby. Druhý jmenovaný sektor se bude muset bránit proti stále častějším kybernetickým útokům na výrobní závody,“ uzavírá Perini.

Zdroj: IDC