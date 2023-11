IDC: Globální výdaje na digitální transformaci i nadále porostou dvouciferně

Společnost IDC odhaduje, že celosvětové investice do digitální transformace (DX) budou v roce 2027 atakovat hranici 4 bilionů dolarů. Do konce prognózovaného období by výdaje navíc měly růst v průměru o 16,1 % ročně.

Analytici poukazují na to, že globální zaměření na digitální transformaci se odráží v geografickém rozložení výdajů. Například na Spojené státy bude v roce 2023 připadat 35,8 % celosvětových výdajů na DX.

Tomuto číslu se téměř vyrovná jen region Asie/Tichomoří (včetně Japonska a Číny) s 33,5% podílem výdajů. Náš region EMEA se v letošním roce postará „jen“ o 26,8 % celosvětových výdajů na digitální transformaci.

Různorodá Evropa

„Výdaje na digitální transformaci v Evropě stoupají rychlým tempem a odhadujeme, že v období 2023–2027 budou růst v průměru o 16 % ročně. V této souvislosti se budou investiční příležitosti lišit v závislosti na zemích, odvětvích a případech použití,“ vysvětluje Angela Vaccaová z IDC.

Nejrychleji rostoucím regionem podle analytičky budou severské země, kde budou nejdynamičtěji investovat finanční služby a telekomunikační/mediální společnosti, jejichž výdaje na DX po celé prognózované období porostou o více než 20 %.

„Ve Francii bude nejrychleji rostoucím případem použití prediktivní analýza řízená strojovým učením v odvětví poskytovatelů zdravotní péče. To ukazuje, že evropský trh je dynamický a rozmanitý a že je třeba přesně vytipovat příležitosti,“ dodává Vaccaová.

Graf – Struktura výdajů na DX podle regionů

Zdroj: IDC

Transformace pro efektivitu

IDC dále uvádí, že dva největší případy využití DX z hlediska globálních výdajů se zaměřují na využití technologií ke zlepšení provozní efektivity. Největší kategorií je podle analytické společnosti inovace, škálování a provoz. Jedná se o širokou oblast zahrnující rozsáhlé provozy, včetně výrobních, stavebních a projektových činností.

Druhý nejrozsáhlejší případ užití zahrnuje infrastrukturu a podporu back-office, tedy základní podnikové funkce, jako je účetnictví/finance/fakturace, HR, právní oddělení, bezpečnost a rizika a podnikové IT. Tyto dva případy použití budou v roce 2023 dohromady představovat více než 35 % všech výdajů na DX.

Mezi nejrychleji rostoucí z více než 300 případů užití DX, které společnost IDC identifikovala, patří asistence při důlních operacích (průměrný roční růst o 32,6 %), robotické zpracování nároků na základě automatizace procesů (o 30,6 %) a digitální dvojčata (o 28,5 %).

Digitalizující se cenné papíry

Z výše uvedeného podle analytiků vyplývá, že největší zájem o digitální transformaci bude do konce prognózovaného období projevovat oblast diskrétní výroby, kam by mělo putovat zhruba 18 % všech globálních investic.

Dalšími největšími odvětvími z hlediska výdajů jsou podle analytické společnosti profesionální služby, kde je kladen důraz na případy využití provozní efektivity, a procesní výroba.

Nejrychleji potom porostou výdaje na digitální transformaci v odvětví cenných papírů a investičních služeb s průměrným růstem o 21,1 % ročně, těsně následované bankovnictvím a pojišťovnictvím s průměrným růstem o 20,0 %, resp. 19,2 % ročně.

Zdroj: IDC