IDC: Globální výdaje na digitální transformaci se letos vyšplhají na 1,8 bilionu dolarů

Společnost IDC předpovídá, že celosvětové investice do digitální transformace (DX) v roce 2022 dosáhne hodnoty 1,8 bilionu dolarů, což by byl meziroční růst o 17,6 %. Do roku 2026 by pak výdaje měly růst v průměru o 16,6 % ročně.

„Očekáváme, že po mírném zpomalení během období pandemie covidu-19 zaznamenají investice do technologií DX agresivní růst,“ říká Craig Simpson z IDC s tím, že výdaje poputují jak do interních operací, tak do externích zákaznických zkušeností.

Oblastí, která letos zaznamená nejvyšší růst investic, se podle analytiků stanou řešení pro back office a infrastrukturu, následované chytrou výrobou a digitální optimalizací dodavatelského řetězce. Do těchto segmentů by mělo putovat přes 620 miliard dolarů.

Naopak oblasti, které do roku 2026 porostou nejrychleji, budou podle IDC úzce zaměřené projekty v oblasti pojišťovnictví (růst v průměru o 27,4 %) a práva (27 %) či řízení podniků a zdrojů (26 %).

Transformační trhlina v CEE

IDC dále odhaduje, že z pohledu průmyslu se o takřka třetinu globálních výdajů postará diskrétní a zpracovatelský průmysl, následovaný službami a maloobchodem. Dalšími odvětvími, která utratí přes 100 milionů dolarů na DY, budou bankovnictví a veřejné služby.

Nejrychleji pak co do výdajů poroste sektor finančních služeb – segmenty cenných papírů a investičních služeb, pojišťovnictví i bankovnictví by všechny měly do roku 2026 růst minimálně o 19 % ročně.

Co se geografického rozložení investic týče, největším trhem pro DX budou nepřekvapivě Spojené státy (35% podíl na výdajích). Druhým největším regionem by měla být západní Evropa, jen těsně v závěsu se pak drží Čína.

„Výdaje na digitální transformaci v regionu EMEA se v roce 2022 vyšplhají na takřka 469 miliard dolarů, což představuje nárůst o 16,7 % oproti roku 2021 a podtrhuje velký význam DX projektů napříč průmyslovými odvětvími v Evropě,“ vysvětluje Angela Vaccaová z IDC.

Vaccaová dodává, že válka na Ukrajině letos zpomalí investice v našem regionu CEE, což bude mít vliv zejména na primární průmysly. Kvůli narušení sítí a dodavatelských řetězců IT může docházet k odkládání některých projektů DX v telekomunikačním průmyslu.

Graf – Top odvětví podle podílu na trhu

Zdroj: IDC