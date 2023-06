IDC: Globální výdaje na IoT v roce 2026 překonají hranici 1 bilionu dolarů

Společnost IDC předpovídá, že celosvětové výdaje na internet věcí se v letošním roce vyšplhají na 805,7 miliardy dolarů, což by představovalo meziroční růst o 10,6 %. Podobným tempem by měl trh růst až do roku 2026, kdy by jeho hodnota měla přesáhnout 1 bilion.

„Posledních několik let ukázalo, že připojení k digitální infrastruktuře již není luxusem, ale nutností,“ komentuje Carlos M. González z IDC s tím, že investice do projektů IoT jsou nezbytností zejména pro organizace, které chtějí vyniknout v provozu založeném na datech.

V roce 2023 a i v celém prognózovaném období by mělo v oblasti IoT nejvíce posilovat odvětví diskrétní a procesní výroby, které navíc pohltí více než třetinu všech globálních výdajů na internet věcí.

Dalšími největšími odvětvími z hlediska celkových výdajů na IoT jsou profesionální služby, veřejné služby a maloobchod se zhruba 25 % celkových celosvětových výdajů. Nejrychleji porostou investice veřejné správy a telekomunikací, v průměru o 12 %, resp. 11,7 %.

Výroba reaguje na pocovidovou realitu

Analytická společnost dále uvádí, že dva případy využití internetu věcí, do kterých bude v roce 2023 investováno nejvíce, jsou úzce spjaty s výrobním průmyslem: samotná výroba (73 miliard dolarů) a správa výrobních aktiv (68,2 miliardy).

Z konkrétních případů využití nejrychleji porostou investice do nabíjení elektrických vozidel (v průměru o 30,9 % ročně), pokročilé prevence ztrát (o 14,5 % ročně), monitorování zemědělské půdy (o 13,9 % ročně) a propojené prodejní automaty a skříňky (o 13,8 % ročně).

„Tematicky jsou v nových případech užití patrné větší investice do výroby zboží a dodavatelských řetězců v důsledku pandemie covidu-19 a globálních reakcí, které způsobily masivní narušení podnikání,“ říká Marcus Torchia z IDC.

Tyto případy užití související s výrobou a dodavatelským řetězcem podle něj lze pozorovat zejména v odvětvích diskrétní výroby, procesní výroby, maloobchodu a dopravy.

Americké investice ztrácejí tempo

Z technologického hlediska IDC uvádí, že v letošním roce i do konce prognózovaného období budou největší oblastí investic služby IoT, které budou představovat téměř 40 % všech výdajů na internet věcí na celém světě.

Druhou největší technologickou kategorií jsou výdaje na hardware, kterým dominují nákupy modulů/senzorů. Nejrychleji rostoucí technologickou kategorií bude podle analytiků software, jenž by měl růst v průměru o 11 % ročně. Zájem bude hlavně o aplikační a analytická řešení.

Co se jednotlivých regionů týče, o více než polovinu výdajů na IoT se v průběhu prognózovaného období postará západní Evropa, USA a Čína. Do roku 2027 bude nicméně západní Evropa růst rychleji než Spojené státy.

Analytici očekávají, že západoevropské investice porostou v průměru o 11 % ročně, zatímco ty americké zhruba o 8 % ročně. IDC navíc odhaduje, že USA do konce prognózovaného období přeskočí i Čína, kde by výdaje měly růst v průměru o 13,2 % ročně.

Zdroj: IDC