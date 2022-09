IDC: Inflace roste, poptávka klesá, trh chytrých telefonů letos oslabí

Společnost IDC ve své aktuální prognóze odhaduje, že celosvětové dodávky chytrých telefonů v roce 2022 meziročně poklesnou o 6,5 % na 1,27 miliardy kusů. Za oslabením stojí zejména rekordní inflace, geopolitické pnutí a další makroekonomické problémy.

Analytici tak oproti předchozím předpovědím snížili svůj odhad o tři procentní body. I tak ale očekávají, že útlum bude jen krátkodobý a již v roce 2023 by měl trh vyrůst o 5,2 %. V dlouhodobém horizontu by pak měl stoupat v průměru o 1,4 % ročně, což naznačuje, že situace bude stabilní.

Dobrou zprávou je, že celosvětové dodávky zařízení s 5G podle analytické společnosti letos meziročně vzrostou o 23,6 % a budou představovat více než polovinu (54 %) všech dodávek. Do roku 2026 pak mobily s podporou 5G budou tvořit 79 % všech dodaných zařízení.

Skládání je budoucnost

„Vendory již netrápí omezená nabídka, ale omezená poptávka,“ komentuje Nabila Popalová z IDC. „Někteří výrobci z řad OEM začali propadat panice a drasticky snižují své objednávky pro letošní rok,“ dodává.

Navzdory poklesu co do jednotek dodaných mobilů nicméně v druhém čtvrtletí 2022 vzrostla jejich průměrná prodejní cena, a to konkrétně o 10 %. Ukázalo se totiž, že segment prémiových zařízení s cenovkou přesahující 800 dolarů je odolný vůči ekonomickým turbulencím.

Aktuálně tvoří 16 % celkového trhu chytrých telefonů a IDC očekává, že jeho podíl bude nadále růst. Segment zahrnuje skládací zařízení, což je podle analytiků aktuálně nejrychleji rostoucí kategorie, která by letos měla posílit o 70 % na 13,5 milionu prodaných kusů.

Propad rozvíjejících se trhů

Analytická společnost dále informuje, že z regionálního pohledu zasáhla ekonomická krize zejména rozvíjející se trhy, kde většinu prodejů tvoří mobily do 400 dolarů. IDC očekává, že region CEE v roce 2022 klesne o 17,4 %, asijskopacifický region (bez Japonska a Číny) pak o 4,5 %.

Nejvýraznější pokles co do objemu však zaznamená Čína, u níž IDC prognózuje pokles o 12,5 % nebo zhruba 41 milionů kusů, což je takřka polovina celkového propadu v letošním roce.

Naproti tomu rozvinuté trhy jako USA, Kanada a západní Evropa si v roce 2022 povedou mnohem lépe. USA budou relativně stagnovat s meziročním růstem 0,3 %, zatímco kanadský trh by si měl polepšit o 3,2 %. Západní Evropa by pak měla oslabit jen o 0,7 %.

Android na vlnách, iOS v klidu

„Co se týče Androidu, nejpopulárnějšího operačního systému na světě, rok 2022 přinese téměř 8 % pokles, ale v roce 2023 se opět pěkně odrazí s 6,2 % růstem,“ předpovídá Anthony Scarsella z IDC.

Lépe je na tom podle Scarselly operační systém Applu. „Navzdory celkovému poklesu trhu zůstanou dodávky iOS v roce 2022 pozitivní s 0,5% růstem. Operační systém navíc bude během prognózovaného období vykazovat minimální růst s průměrnými prodejními cenami pohybujícími se výrazně nad 950 dolary,“ říká analytik.

O problémech low-endového trhu podle Scarselly svědčí i fakt, že dodávky mobilů s Androidem s cenovkou do 200 dolarů se v prvním čtvrtletí letošního roku propadly o 22,4 % a ve druhém o 16,4 %.

Světlým ostrůvkem podle analytika zůstávají prémiová zařízení s cenou přesahující 1 000 dolarů, jejichž dodávky meziročně vzrostly o 35,2 %. Za úspěchem stojí zejména prémiové vlajkové modely a stoupající popularita skládacích zařízení.

IDC – Prognóza vývoje trhu chytrých telefonů

