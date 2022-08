IDC: Investice do IT v Evropě i přes výzvy vyrostou o 4 %

Společnost IDC předpovídá, že evropské výdaje na ICT se v letošním roce vyšplhají na 1,1 bilionu dolarů, což by představovalo meziroční zlepšení o 4 %. Do roku 2026 by měly investice stoupat v průměru o 5 % ročně až na hranici 1,4 bilionu.

Nejvíce peněz podle analytiků poputuje do softwaru, jenž rovněž bude nejrychleji rostoucím technologickým segmentem. Zájem bude zejména o platformy na bázi umělé inteligence, aplikace pro spolupráci a nástroje pro měření kvality softwaru.

IDC uvádí, že díky investicím do cloudových řešení zůstal evropský trh se softwarem odolný vůči negativním faktorům, které ovlivnily trh s hardwarem. Ten by měl podle prognózy letos klesnout o 0,1 %.

Poptávku po hardwaru v Evropě tlumí zejména inflační tlaky, očekávaná recese a válka na Ukrajině. Výdaje na zařízení tedy nejvíce zasáhnou rostoucí životní náklady, nedostatky produktů a odstávky v dodávkách.

Banky a výroba v čele

Analytická společnost informuje, že za ICT budou v Evropě nejvíce utrácet banky a podniky z oblasti diskrétní výroby, jež by se měly postarat o téměř 46 % celkových výdajů. Průmysl se kvůli válce na Ukrajině ve velkém obrací na automatizaci, aby optimalizoval procesy a minimalizoval narušení.

Bankovnictví se dle IDC zaměří na transformační procesy s důrazem na automatizaci a orientaci na zákazníka, na podporu a přepracování základních bankovních služeb, řízení rizik, řízení lidských zdrojů a talentů a audit a dodržování předpisů prostřednictvím automatizace.

Výrobce se zase potýká s kritickým nedostatkem kvalifikovaného personálu. Řada společností tak bude investovat do technologií, aby snížily tlak na stávající zaměstnance, automatizovaly procesy a snížily svou závislost na lidské práci, když zdroje nejsou k dispozici.

Kolaps v Rusku

IDC odhaduje, že investice do ICT v Rusku v letošním roce propadnou o 23 %, a to zejména kvůli výraznému snížení výdajů na hardware. Ten souvisí s tím, že mnoho společností dodávajících hardware se ze země stahuje. Software a IT služby jsou odolnější, tyto segmenty by v Rusku měly mírně růst.

„Evropské společnosti čelí řadě problémů, včetně nedostatku kvalifikovaných pracovníků, narušení dodavatelského řetězce, obnovy po covidu-19, vysoké inflace, rostoucích životních nákladů a ozbrojených konfliktů ve východní Evropě,“ vyjmenovává Andrea Minonneová z IDC.

„Ukázalo se, že odpovědí na řadu těchto výzev jsou technologie – organizace vyhledávají automatizaci a rozhodování v reálném čase, aby maximalizovaly svůj výkon v tak náročných časech,“ uzavírá.

Zdroj: IDC