IDC: Evropské výdaje na IoT stále rostou dvouciferně

Společnost IDC předpovídá, že investice evropských podniků do internetu věcí (IoT) se v letošním roce vyšplhají na 208 miliard dolarů. Co víc, výdaje v Evropě by měly až do roku 2026 růst dvouciferným tempem.

Evropský trh IoT tak čeká další rozvoj, a to i přes řadu znejišťujících faktorů od pandemie, inflace a nízké poptávky přes narušení dodavatelského řetězce až po geopolitické konflikty. Investovat budou zejména výroba, maloobchod, infrastruktura a zdravotnictví.

Analytici odhadují, že v roce 2022 bude největší podíl výdajů směřovat do výroby. Podniky v tomto sektoru využívají IoT hlavně ke zlepšení vzdáleného dohledu, monitorování a údržby průmyslových zařízení.

S tím, jaký v Evropě zažívá rozmach elektromobilita, IDC naznačuje, že nejrychleji rostoucím segmentem bude právě nabíjení elektromobilů. IoT v tomto kontextu pomůže s ověřováním dostupnosti nabíjecích stanic v reálném čase, plánováním rezervací, automatickou fakturací či dalšími službami s přidanou hodnotou.

Válka investice ovlivní, ale neuškrtí

Analytická společnost dále předpovídá výrazný rozmach menším segmentům, jako jsou například IoT řešení pro analýzu videa včetně podnikových analýz a bezpečnostního dohledu.

Dobrou zprávou podle odborníků je fakt, že trh IoT se v posledních dvou letech vyvíjel i navzdory pandemické situaci. Silně roste zájem o IoT řešení ve střední a východní Evropě, kde organizaci v tomto ohledu potřebovaly dohánět vyspělejší země západní Evropy.

Optimismus v regionu ovšem brzdí válka na Ukrajině. IDC předpokládá, že válka bude mít velký vliv na adopci IoT v Rusku, ostatní země v CEE pak ovlivní bezpečnostní nejistota a potřeba přehodnocovat investiční plány.

„Během pandemie řada organizací přeskupila své technologické investiční plány a více se zaměřila na zavádění technologií na podporu inovací, efektivity a výkonu,“ popisuje vývoj situace Alexandra Rotaruová z IDC.

„S tím, jak se organizace intenzivně snaží zvyšovat produktivitu, snižovat náklady a zlepšovat zákaznickou zkušenost, můžeme očekávat, že IoT zůstane v příštích několika letech prioritou pro řadu technologických lídrů,“ uzavírá.

Zdroj: IDC