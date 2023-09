IDC: Nositelná elektronika se zmátořila, trh ve druhém kvartálu vyrostl o 8,5 %

Společnost IDC ve své aktuální zprávě z trhu nositelné elektroniky informuje, že dodávky se ve druhém čtvrtletí 2023 vrátily k růstu. Po dvou čtvrtletích v červených číslech tak trh vyrostl o 8,5 % na 116,3 milionu kusů.

Úspěch ovšem nebyl zadarmo. Vendoři ve snaze snížit nadbytečné zásoby nabízeli řadu slev, což vedlo k tomu, že klesly průměrné prodejní ceny a spolu s nimi i celková hodnota trhu. Silný konkurenční boj zuří zejména mimo největší pětku.

„Zatímco mainstreamové publikum zaujaly funkce pro sledování kondice, řada spotřebitelů nyní pokukuje po komplexnějším přístupu ke sledování zdraví,“ říká Jitesh Ubrani z IDC. „To otevírá cestu funkcím jako je monitorování spánku, měření regenerace či sledování úrovně stresu.“

A právě v této oblasti si podle Ubraniho dokázaly vydobýt místo menší značky jako Oura, Whoop a Withings. Očekává se však, že velcí hráči nezůstanou dlouho pozadu a již v nadcházejících měsících uvedou na trh produkty, které osloví i tento segment zájemců.

Dravé lokální ambice

Analytická společnost v tomto kontextu předpovídá, že dodávky nositelné elektroniky se za celý letošní rok vyšplhají na 520 milionů kusů, což by představovalo meziroční zlepšení o 5,6 %.

Dominantní kategorií s 62% podílem budou chytrá sluchátka, následují chytré hodinky s 32% podílem na dodávkách. Pozitivní trend by měl navíc podle odborníků pokračovat a trh by měl do roku 2027 růst v průměru o 4,7 % ročně na 625,4 milionu kusů na konci prognózovaného období.

„Většina spotřebitelů si v souvislosti s nositelnou elektronikou vybaví populární značky jako Apple, Samsung a Fitbit, motorem růstu je však řada menších společností, které nemusí mít globální ambice jako lídři trhu, ale zaměřují se na specifické geografické oblasti,“ vysvětluje Ramon T. Llamas z IDC.

„Při pohledu do budoucna není zcela nepravděpodobné, že se některé z těchto značek vyšvihnou na výsluní po bok globálně nejpopulárnějších lídrů, nebo že se přesunou na přilehlé trhy, kde zatím nebyla plně uspokojena poptávka,“ uzavírá.

Tabulka – Prognóza trhu nositelné elektroniky 2023–2027 (miliony kusů)

Kategorie Prodej 2023 Meziroč. změna Prodej 2027 Meziroč. změna CAGR ’23-‘27 sluchátka 320,7 4,5 % 381,9 3,1 % 4,5 % hodinky 165,4 11,3 % 211,4 4,2 % 6,3 % náramky 32,0 –8,8 % 29,3 –1,7 % –2,2 % ostatní 1,8 6,8 % 2,8 9,1 % 11,9 % Celkem 519,8 5,6 % 625,4 3,3 % 4,7 %

Zdroj: IDC

Graf – Podíly největších výrobců v 2Q23

Zdroj: IDC