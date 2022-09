IDC: Před soupravami pro rozšířenou realitu leží dlouhá cesta

Společnost IDC předpovídá, že globální dodávky headsetů pro rozšířenou realitu (AR) v letošním roce klesnou meziročně o 8,7 % na necelých 260 000 kusů. Ačkoli může být překvapivé, že nastupující technologie náhle ztrácí dech, na vině je kombinace faktorů.

Dodávky podle analytiků v posledních čtvrtletích klesají zejména kvůli nejistým finančním výsledkům některých předních společností, nedostatku nových zařízení či klesající poptávce koncových uživatelů, kteří jsou zatím spokojení s tím, jaké možnosti AR nabízí mobilní telefony.

V první polovině roku 2022 patřily podle IDC do pětice výrobců náhlavních souprav pro AR společnosti Microsoft, Rokid, Shadow Creator, Mad Gaze a RealWear. Situace by se však mohla dramaticky změnit, protože kolem AR krouží další společnosti včetně gigantů jako Apple nebo Meta.

Při pohledu do budoucna – navzdory poklesu v roce 2022 – analytická společnost očekává, že trh headsetů pro AR výrazně poroste. Do roku 2026 by měl růst v průměru o celých 70,3 %, přičemž na konci prognózovaného období by mělo být dodáno 4,1 milionu kusů zařízení.

Komerční segment je napřed

„Od masového spotřebitelského přijetí headsetů pro AR nás ještě stále dělí několik let,“ říká Jitesh Ubrani z IDC s tím, že většímu rozšíření dojde nejdříve na konci roku 2024 nebo na začátku roku 2025, kdy se očekává, že výrobci budou schopní představit spotřebitelský přívětivější design.

„Rozšířená realita bude v rámci spotřebitelského segmentu nadále růst, ale většina produktů se bude spíš podobat lyžařským brýlím či náhlavním soupravám, což bude pro řadu spotřebitelů zásadní kámen úrazu,“ dodává.

Tom Mainelli z IDC doplňuje, že většina dodávek headsetů pro AR doposud putovala do komerčního segmentu, kde jsou společnosti ochotné a schopné provést nezbytné investice nejen do hardwaru, ale i do softwaru a navazujících služeb.

„Očekáváme, že komerční dodávky budou hlavním hnacím motorem po většinu prognózovaného období, což souvisí s tím, jak roste počet společností ochotných AR aplikovat v provozu,“ uzavírá.

Zdroj: IDC