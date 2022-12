IDC: Rozšířená a virtuální realita do roku 2026 skokově porostou

Společnost IDC předpovídá, že globální výdaje na rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu v letošním roce dosáhnout 13,8 miliardy dolarů. Do roku 2026 by se pak s průměrným ročním růstem o 32,3 % měly vyšplhat na celých 50,9 miliardy.

VR přitom podle analytiků v období 2022–2026 spolkne více než 70 % všech investic, spotřebitelský i komerční segment by měly na AR/VR dávat podobně.

„Trh AR/VR v posledních letech podniká pomalé, ale jisté kroky, a je připravený v následujících letech svoje tempo růstu ještě zrychlit,“ komentuje předpověď Ramon T. Llamas z IDC s tím, že nedávno oznámený a připravovaný hardware velkých značek výrazně překonává parametry zařízení první generace.

V rámci komerčního využití se očekává, že si AR nejrychleji najde cestu do průmyslové údržby a školení. VR zase v komerčním segmentu nejčastěji najde využití v oblasti školení a spolupráce – ty by měly do roku 2026 tvořit téměř 44 % trhu.

Pro srovnání, dva hlavní spotřebitelské případy použití – hraní ve virtuální realitě a hraní v rozšířené realitě – podle analytické společnosti vzrostou do konce prognózovaného období na přibližně 25 % všech výdajů na AR/VR.

Flexibilní využití, rychlá návratnost

Mezi konkrétní aplikace, jejichž popularita podle IDC poroste nejvíce, patří reakce na mimořádné události (růst v průměru o 82,9 % ročně), hry s rozšířenou realitou (57,8 % ročně), interní videografie (47,8 % ročně) a spolupráce (42,7 % ročně).

„Podniky nasazují AR a VR různě, někteří se zaměřují více na náhlavní soupravy, jiní na osobní zařízení, někteří preferují nasazení na místě, jiní zase v cloudu,“ popisuje Marcus Torchia z IDC a dodává, že právě tato flexibilita podnikům umožní dosáhnout rychlé návratnosti investic.

Zatímco komerční výdaje budou podle analytiků celkově zaostávat za spotřebitelskými výdaji, očekává se, že řada průmyslových odvětví v příštích pěti letech bude do aplikací AR/VR investovat výrazně.

O nejvyšší investice by se měly postarat segmenty diskrétní výroby, poskytovatelů zdravotní péče, odborných služeb, vzdělávání a maloobchodu. Odvětví, která v prognózovaném období přinesou nejsilnější růst výdajů, budou zdravotnictví, telekomunikace, státní/místní vláda a veřejné služby.

USA, Čína a zbytek

IDC upřesňuje, že z technologického hlediska budou v průběhu prognózovaného období více než jednu třetinu všech výdajů na AV/VR tvořit samostatné a náhlavní (HMD) displeje, následuje software, kam by v roce 2026 měla putovat celá čtvrtina výdajů.

Z geografického hlediska budou největším trhem pro AR/VR Spojené státy, v prognózovaném období bude tvořit více než třetinu všech investic. Druhým největším regionem bude Čína, která by do roku 2026 měla růst v průměru o 42,2 % ročně.

Zdroj: IDC