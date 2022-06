IDC: Situace je vrtkavá, globální trh telefonů letos oslabí o 3,5 %

Z nové prognózy společnosti IDC vyplývá, že celosvětové dodávky chytrých telefonů by v roce 2022 měly klesnout o 3,5 % na 1,31 miliardy kusů. Podle analytiků jde však jen o krátkodobé vychýlení – trh by měl do roku 2026 růst v průměru o 1,9 % ročně.

„Odvětví chytrých telefonů čelí narůstajícím překážkám, které se objevují na mnoha frontách – slábnoucí poptávce, inflaci, pokračujícímu geopolitickému napětí a přetrvávajícím omezením dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Nabila Popalová z IDC.

Ještě zásadnější jsou však podle ní dopady lockdownů v Číně, jejichž ukončení je stále v nedohlednu. „Lockdowny zasáhly globální poptávku a nabídku současně tím, že snížily poptávku na největším trhu a zároveň ještě zhoršily problémy v dodavatelském řetězci,“ upřesňuje.

IDC uvádí, že v důsledku kombinace výše uvedených problémů se řada výrobců OEM rozhodla omezit objednávky na tento rok, a to včetně Applu a Samsungu. Analytici nicméně odhadují, že pokud nenastanou další problémy, situace se do konce roku stabilizuje a zotavený trh v roce 2023 vyroste o 5 %.

CEE s dramatickým propadem

Analytická společnost informuje, že z regionálního hlediska se největší pokles očekává v našem regionu střední a východní Evropy, kde by dodávky měly klesnout o 22 %. O 11,5 % neboli zhruba 38 milionů kusů by měl oslabit čínský trh.

Naopak západní Evropa bude spíše stagnovat při poklesu o 1 % a ostatní regiony by měly skončit v zelených číslech. Asijskopacifický region (bez Japonska a Číny), což je druhý největší region po Číně, by měl posílit o 3 %.

IDC očekává, že prodeje zařízení s podporou 5G v roce 2022 vyrostou v meziročním srovnání o 25,5 % a budou tvořit 53 % nových dodávek. Průměrná prodejní cena těchto zařízení by se měla vyšplhat na 608 dolarů.

Analytici v dlouhodobém výhledu odhadují, že mobily s 5G v roce 2026 budou tvořit 78 % celosvětových dodávek a jejich průměrná prodejní cena se sníží na 440 dolarů. Oproti tomu průměrná cena zařízení s 4G bude letos 170 dolarů a do roku 2026 klesne na 113 dolarů.

Graf – Vývoj trhu chytrých telefonů podle generace mobilní sítě a průměrné prodejní ceny

Zdroj: IDC