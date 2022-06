IDC: Globální poptávka po switchích a routerech na začátku roku rostla

Společnost IDC informuje, že globální trh ethernetových switchů v prvním kvartálu 2022 meziročně vyrostl o 12,7 % na 7,6 miliardy dolarů. Dobrou zprávou je i fakt, že trh podnikových routerů posílil o 3,5 % na 3,6 miliardy.

Analytická společnost rozděluje trh switchů na dvě hlavní kategorie – zařízení určená pro datacentra a zařízení nasazená mimo datacentra. Druhá jmenovaná kategorie, jež tvoří 53,7 % tržeb trhu, ve sledovaném období vykázala 6,4% růst tržeb a 4,7% růst dodávek.

Kategorie přepínačů pro datacentra, která tvoří zbývající podíl trhu, pak v prvním čtvrtletí letošního roku co do tržeb vyrostla dokonce o 20,8 %. Dodávky rostly jen mírně, konkrétně o 3,7 %.

„Navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelském řetězci prokázal celosvětový trh ethernetových přepínačů v prvním čtvrtletí 2022 pozoruhodnou odolnost a robustnost,“ komentuje vývoj Brad Casemore z IDC.

Stálý impuls k růstu podle něj poskytuje zejména pokračující rozšiřování switchové kapacity datových center ze strany hyperškálerů a dalších významných poskytovatelů cloudu a zároveň zdravý obnovovací cyklus v podnikových areálech.

Větší zájem o vyšší rychlosti

IDC zjistilo, že i nadále výrazně roste poptávka po vysokorychlostních switchích – zájem mají hlavně hyperškálovatelná centra a poskytovatelé cloudových služeb. Segment 200/400 GbE switchů mezikvartálně posílil o 35,6 % co do tržeb a o 78,6 % co do dodávek.

100 GbE switche se v prvním čtvrtletí postaraly o zhruba čtvrtinu příjmů. Tržby segmentu 25/50 GbE zařízení meziročně stouply o povzbudivých 38 %, a to přesto, že dodávky klesly o 5,1 %.

Vyspělejší část trhu, switche s nižší rychlostí, podle analytiků zaznamenala mírnější růst. 1 GbE switche, které tvoří 31,4 % hodnoty trhu, si ve sledovaném období polepšily o 1,2 %. Naopak 10 GbE switche, které tvoří necelou pětinu trhu, klesly co do hodnoty o 5,7 %, ačkoli dodávky meziročně vzrostly o 5,7 %.

Tržby z 2,5/5 GbE switchů na začátku roku ve srovnání s posledním kvartálem 2021 podle analytické společnosti stagnovaly, a to i přesto, že dodávky mezičtvrtletně stouply o 21,5 %.

Rusko a Japonsko s dvouciferným poklesem

Z geografického hlediska IDC informuje, že trh ethernetových switchů v prvním čtvrtletí 2022 rostl ve většině regionů. Například ve Spojených státech vzrostly tržby meziročně o 17,9 %, v Kanadě o 14,9 %, v Latinské Americe o 5,6 %.

Dvouciferně rostla poptávka i v západní Evropě, konkrétně o 11,7 %. O necelou desetinu (9 %) posílil trh ve střední a východní Evropě. Rusko si zachovalo pozici největšího odbytiště switchů v CEE, a to přesto, že tamní trh se na začátku roku meziročně propadl o 33,6 %.

Asijskopacifický region (bez Japonska a Číny) ve sledovaném období vykázal 8,8% růst, Čína vyskočila dokonce o 22,8 %. Naopak výrazný propad – o 17,9 % – zaznamenalo Japonsko. Region MEA meziročně vzrostl o 2,6 %.

S routery jako na houpačce

Celkové tržby globálního trhu routerů pro podniky a poskytovatele služeb v prvním čtvrtletí 2022 vyrostl o zmiňovaných 3,5 %. Hlavní segment poskytovatelů služeb posílil o 4,5 %, naopak podnikový segment jen stagnoval při 0,1 % zlepšení.

Jednotlivé regiony vykázaly smíšené výsledky. Například tržby v západní Evropě meziročně vzrostly o 6,8 %, zatímco trh ve střední a východní Evropě se meziročně propadl o 16,9 %. Mírný růst zaznamenal region MEA, a to konkrétně o 2,7 %.

Asijskopacifický region (bez Japonska a Číny) si ve sledovaném období pohoršil o 12,7 %, Japonsko kleslo o 5,4 %, naopak Čína vykázala 4,6% růst. Podnikový segment v USA oslabil o 3 %, v kombinaci s 14,7% růstem druhého trhu zůstal v kladných číslech. Latinskoamerický trh vzrostl o 20,7 %, kanadský klesl o 5,8 %.

Jednotliví výrobci rostli

Z hlediska jednotlivých výrobců si lídr trhu Cisco na začátku roku polepšil o 3,8 % na trhu switchů, na poli routerů pak vyrostl o mírných 1,3 %. Druhé Huawei v první oblasti meziročně vyrostlo o 7,2 %, jeho dodávky routerů pak stouply o 6,7 %.

Výrazné zlepšení na trhu ethernetových switchů si opět připsala Arista, která v prvním čtvrtletí 2022 vyrostla o 33,5 %. Tržby rostly i H3C, a to konkrétně o 25,3 % v oblasti switchů a o 9,4 % v oblasti routerů. Další relativně úspěšné čtvrtletí na trhu switchů má za sebou HPE, jehož tržby meziročně stouply o 11,4 %.