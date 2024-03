IDC: Tiskárny netáhnou, dodávky na konci roku klesly o 15 %

Společnost IDC ve své zprávě informuje, že celosvětové dodávky tiskových zařízení v posledním čtvrtletí 2023 propadly o 15,5 % na 21,1 milionu kusů. Pokles stejně jako v předchozím kvartálu způsobila omezená poptávka.





Hodnota dodávek během sledovaného období rovněž poklesla, konkrétně o 11,7 % na 9,7 miliardy dolarů. Za celý rok 2023 potom trh oslabil o 8,4 % co do jednotkových dodávek a o 1,4 % co do celkové hodnoty.

Analytici poukazují na to, že v záporných číslech skončily všechny geografické regiony. Nejlépe si vedly Spojené státy, které vykázaly meziroční pokles o 6,1 %, naopak dodávky v západní Evropě se snížily o 11,8 % a v Číně propadly dokonce o 30,6 %.

Dodávky klesaly všem největším výrobcům, vítězem mezi poraženými je Brother, jenž ve čtvrtém kvartálu oslabil o 7,5 %. Lídr trhu HP zaznamenal propad o 18,8 %, druhý Epson o desetinu, třetí Canon oslabil o 15,3 %. Nejhorší výsledek si připsal pátý Pantum, jehož dodávky vykázaly sešup o 25,7 %.

Tabulka – Výsledky globálního trhu tiskových zařízení (jednotky kusů)

Výrobce Prodej 4Q23 Podíl 4Q23 Prodej 4Q22 Podíl 4Q22 Meziroč. změna 1. HP 7 036 506 33,4 % 8 662 882 34,7 % –18,8 % 2. Epson 4 650 132 22,1 % 5 164 328 20,7 % –10,0 % 3. Canon 4 470 764 21,2 % 5 276 816 21,2 % –15,3 % 4. Brother 2 027 299 9,6 % 2 192 849 8,8 % –7,5 % 5. Pantum 554 970 2,6 % 747 063 3,0 % –25,7 % ostatní 2 348 503 11,1 % 2 903 720 11,6 % –19,1 % Celkem 21 088 174 100,0 % 24 947 658 100,0 % –15,5 %

Zdroj: IDC

Graf – Kvartální vývoj tržních podílů největších výrobců

Zdroj: IDC