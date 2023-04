IDC: Trh zařízení pro chytrou domácnost by se měl letos vrátit k růstu

Společnost IDC uvádí, že celosvětový trh zařízení pro chytrou domácnost zaznamenal v roce 2022 svůj první pokles – dodávky meziročně klesly o 2,6 % na 871,9 milionu kusů. Největší kategorie chytrých televizorů přitom kvůli srovnání se silným rokem 2021 oslabila o 4,3 %.

Podle analytiků nicméně nejde o setrvalý trend. Už v letošním roce by globální trh zařízení pro chytrou domácnost měl vyrůst o 2,2 % spolu s tím, jak bude docházet k oživení globální ekonomiky. Do roku 2027 by se pak dodávky měly vyšplhat na 1,23 miliardy kusů.

„Chytré televizory budou v roce 2023 pravděpodobně čelit dalšímu roku poklesu kvůli makroekonomickým tlakům a dlouhým cyklům obměny,“ komentuje Jitesh Ubrani z IDC s tím, že se vstupem nových značek na trh pravděpodobně dojde i k poklesu průměrných prodejních cen.

Chytré vychytávky pro domácí bezpečnost

IDC dále očekává, že s výjimkou televizorů by se ostatní kategorie – bezpečnostní kamery, chytré zvonky a zámky či chytré displeje – měly v letošním roce dočkat růstu. Pozitivními faktory bude rostoucí instalovaná základna, oživující se ekonomika a vzestup rozvíjejících se trhů.

„Celosvětový trh zařízení pro chytrou domácnost se nachází v období nestability,“ naznačuje Adam Wright z IDC. „Růst trhu v roce 2022 přerušily zejména přetrvávající výpadky způsobené problémy v dodavatelském řetězci, inflace a nerovnoměrný výkon světových ekonomik.“

Tyto vlivy se podle Wrighta přenesou i do blízké budoucnosti, dobrou zprávou nicméně je, že pojem „chytrá domácnost“ se v mnoha částech světa dostává do mainstreamu a spotřebitelé mají aktivní zájem zvyšovat svůj digitální zážitek i doma.

Kategorie Prodej 2023* Podíl 2023* Prodej 2027* Podíl 2027* CAGR ‚23-‘27 video 284,4 31,9 % 315,4 26,5 % 2,6 % zabezpečení 197,8 22,2 % 279,7 23,5 % 9,0 % osvětlení 111,7 12,5 % 243,6 20,5 % 21,5 % audio 111,7 12,5 % 130,9 11,0 % 4,0 % termostaty 25,9 2,9 % 31,5 2,6 % 5,0 % ostatní 159,5 17,9 % 230,7 19,4 % 9,7 % Celkem 890,9 100,0 % 1 231,8 100,0 % 8,4 %

* odhad

Zdroj: IDC

Graf – Vývoj a prognóza trhu chytrých zařízení

Zdroj: IDC