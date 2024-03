IDC: Trh cloudových služeb stabilně roste, avšak dominance AWS zvolňuje

Společnost Canalys ve své zprávě informuje, že celosvětové investice do služeb cloudové infrastruktury v posledním čtvrtletí 2023 meziročně vyrostly o 19 % na 78,1 miliardy dolarů. Za celý loňský rok pak výdaje stouply o 18 % na 290,4 miliardy.





Analytici poukazují na to, že klesá vliv optimalizace podnikového IT. Je to proto, že čím dál více zákazníků očekává, že požadavky na spotřebu porostou, a častěji využívají servis poskytovatelů hyperškálovatelných služeb nebo rozšiřují stávající smlouvy.

Hyperškálovači zase očekávají novou poptávku v souvislosti s širokým zaváděním aplikací s AI. I proto odborníci Canalysu prognózují, že v roce 2024 vzrostou globální výdaje na služby cloudové infrastruktury o 20 %.

AWS roste, ale pomaleji než konkurence

V posledním kvartálu 2023 vzrostl podíl tří největších poskytovatelů cloudových služeb – AWS, Microsoft Azure a Google Cloud – společně o 21 % a představoval 66 % celkových výdajů.

Ve sledovaném období se opět dařilo posledním dvou jmenovaným, kteří zaznamenali 25%, resp. 30% nárůst příjmů. Microsoft svým dynamickým výkonem výrazně předstihl trh a nadále stahuje náskok AWS. Lídr trhu sice také rostl, ale s 13% zlepšením zaostal za průměrem trhu.

„AWS se v oblasti umělé inteligence vyvíjí pomaleji než jeho hlavní konkurenti, což může vysvětlovat, proč jeho růst nezrychluje tak rychle jako růst Azure a GCP,“ říká Yi Zhang z Canalysu. „Dochází ke zrychlování integrace generativní AI do běžných softwarových produktů, což potenciálně vede k rychlejší komercializaci aplikací generativní AI.“

Graf 1 – Vývoj tržeb top poskytovatelů 1Q20–4Q23

Zdroj: Canalys

Gemini od Googlu, Copilot od Microsoftu

Google nedávno představil svůj rebrandovaný velký jazykový model Gemini v aplikacích Workspace, jako jsou Gmail a Docs. Microsoft zároveň v listopadu loňského roku spustil službu Copilot pro Microsoft 365, která zabudovala svou platformu generativní AI do Wordu, Excelu a dalších kancelářských aplikací.

„Tento trend podtrhuje rostoucí význam umělé inteligence při zlepšování uživatelských zkušeností, produktivity a efektivity v rámci softwarových ekosystémů,“ podotýká Alex Smith z Canalysu.

Graf 2 – Trh cloudových služeb v 4Q23

Zdroj: Canalys